Todos los tabúes que ha roto Meghan Markle

La última y triste revelación de Meghan Markle está dando la vuelta al mundo: el pasado julio ella y el príncipe Harry perdieron al que hubiera sido su segundo hijo. La actriz ha querido contar su experiencia a The New York Times -medio ganador de 125 premios Pullitzer y uno de los más prestigiosos de los Estados Unidos- y lo ha hecho en una carta firmada por ella, publicada en la sección de opinión y en la que se define como “madre, feminista y defensora”. El relato, que se titula Las pérdidas que compartimos, es profundamente desgarrador y está narrado de un modo tan humano que es imposible no empatizar con ella. De paso, la duquesa de Sussex suma a su lista unos cuantos tabués que está dispuesta a romper.

"Perder un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchos, pero del que pocos hablan", reflexiona Meghan. "En el dolor de nuestra pérdida, mi marido y yo descubrimos que, en una habitación de 100 mujeres, de 10 a 20 habrían sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, a pesar de la asombrosa similitud de este dolor, la conversación sigue siendo tabú, plagada de vergüenza (injustificada) y perpetuando un ciclo de duelo solitario".

La duquesa de Sussex rompe el eterno tabú de la realeza: 'Hola, soy Meg, ¿vas a votar?'

Si algo ha demostrado Meghan es que los tabués no van con ella. Uno a uno la mujer de Harry ha ido tocando muchos de los temas que habitualmente no entran en las conversaciones de la realeza, una costumbre que se ha visto incrementada después de su salida de la Familia Real. Si bien es cierto que otras mujeres de la casa, como la condesa de Wessex o Zara Phillips, han dado a conocer que habían sufrido un aborto, desde luego ninguna lo ha hecho como Meghan, con un relato enormemente revelador de su vida familiar, en el que también reflexiona sobre la indiferencia ante el dolor ajeno y que invita a otras mujeres que hayan vivido lo mismo a hablar del tema. De hecho las reacciones no se han hecho esperar y las redes sociales se han inundado de apoyo y de relatos similares de personas conocidas -como algunas presentadoras populares del Reino Unido- y desconocidas.

Así de claro habla Meghan: 'Tomar la mejor decisión para ti y tu familia puede no ser la más popular'

En la carta, que tiene varias lecturas y algunos dardos bien dirigidos, la duquesa de Sussex recuerda también su entrevista durante la gira por Sudáfrica en la que se rompe cuando el periodista le pregunta si está bien, ya que, como ella misma reveló, no mucha gente le había preguntado eso últimamente. "Yo estaba agotada. Estaba amamantando a nuestro bebé y estaba tratando de mantener una cara valiente ante los ojos del público", recuerda Meghan. Y así, como quien no quiere la cosa, pone sobre la mesa otros temas: lactancia y primeros meses, mientras de telón de fondo está la soledad y la presión que sentía tras su maternidad.

Hay que recordar que estas palabras fueron muy comentadas y la propia Kamala Harris, ahora vicepresidenta de los Estados Unidos, le mostró su apoyo vía redes sociales, quien iba a decir que meses después sería Meghan la que estaría fomentando el voto en unas elecciones de las que Harris saldría vencedora. Por otro lado, en cuanto a la maternidad se refiere, Meghan ya había ido tomando sus propias decisiones a pesar de estar en una casa que en la que se esperaba que siguiera los pasos marcados por la duquesa de Cambridge, por ejemplo, barajando la opción de dar a luz a Archie en casa, una decisión que fue comentadísima. Desde ese momento, los Sussex fueron poniendo todas las piedras de un camino muy personal que les llevaría a vivir a Los Ángeles y hacer las cosas a su manera.

En su carta, Meghan no deja a un lado los temas al principio incómodos y que ahora ya es una costumbre que aborde con total naturalidad: violencia racial y política. La duquesa recuerda a Breonna Taylor y a George Floyd –cuyas muertes a manos de la policía desataron al última oleada del movimiento Black Lives Matter que los Sussex han apoyado-; y reflexiona sobre las últimas elecciones: “Parece que ya no estamos de acuerdo en lo que es verdad. No solo estamos peleando por nuestras opiniones sobre los hechos; estamos polarizados sobre si el hecho es, de hecho, un hecho. Estamos en desacuerdo sobre si la ciencia es real. Estamos en desacuerdo sobre si se han ganado o perdido unas elecciones. Estamos en desacuerdo sobre el valor del compromiso”.

A estas alturas ya no sorprende, pero la decisión de los Sussex de fomentar el voto durante las últimas elecciones estadounidenses generó una gran controversia en el Reino Unido y el propio Donald Trump hizo referencia a ello durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Ellos han roto el eterno tabú de la realeza que tiene la costumbre de no interferir en ningún asunto que roce mínimamente la política y mucho menos cuando se pueda considerar injerencia en un país extranjero. Aunque esto es discutible, ya que ella nació en los Estados Unidos.

Todos los asaltos entre Trump y Meghan en un combate que ya es algo personal

Por último, Meghan reflexiona sobre la necesidad de preguntar al prójimo si se encuentra bien, más en una situación sanitaria que ha fomentado el aislamiento social. “Hemos aprendido que cuando las personas preguntan cómo nos va, y cuando realmente escuchan la respuesta, con el corazón y la mente abiertos, la carga de dolor a menudo se vuelve más liviana, para todos nosotros. Al ser invitados a compartir nuestro dolor, juntos damos los primeros pasos hacia la curación”, concluye la duquesa en un relato que ha sido publicado por uno de los grandes medios de Estados Unidos. Un dardo para todos aquellos que vaticinaron que fuera de la Casa Real, los Sussex perderían toda relevancia pública. Ahora, lejos del palacio y sus filtraciones, han demostrado que ellos marcan el cómo y el cuándo.

