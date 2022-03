Así de claro habla Meghan: 'Tomar la mejor decisión para ti y tu familia puede no ser la más popular'

Desde su casa de Santa Bárbara y la tranquilidad de uno de sus salones, Meghan Markle sigue dando píldoras y pistas que podrían explicar su salida y la de su marido, el príncipe Harry, de la primera línea de la Familia Real británica. Parece que el tiempo ha hecho que la Duquesa hable más claro que nunca sobre las grandes decisiones de su vida, entre las que, obviamente, destaca su boda con el nieto de Isabel II y su nueva vida familiar en Estados Unidos. Dentro de la cumbre de mujeres, organizada por la revista Fortune, Meghan ha vuelto a participar en una entrevista virtual donde se ha sincerado y ha hablado de que en la vida hay que ser valiente, a pesar de que “a veces tomar la mejor decisión para ti y tu familia podría no ser la más popular”. Unas palabras que podrían hacer referencia a su interés porque su hijo Archie viva una niñez lo más normal posible alejado de toda la exposición pública y el boato que implica ser miembro activo de la monarquía.

Poner tierra de por medio ha hecho que conozcamos lo que realmente piensa Meghan, sin los encorsetamientos y reglas de la monarquía. La duquesa de Sussex está muy segura de los pasos que está dando porque “cuando realmente sabes quién eres y sabes cuáles son tus valores y vives de acuerdo con la verdad, entonces creo que puedes quitarte el miedo”. Meghan también añadió que “mi fe es más grande que mi miedo”, al actuar o tomar ciertos caminos. A juzgar por sus mensajes parece que Meghan tiene claro que no va a retroceder ni un ápice en todo lo que ha conseguido desde que el pasado 9 de marzo participara, junto a su esposo, en su último acto institucional como ‘royal’ y que pese a las críticas está viviendo la vida que siempre quiso con el hombre de su vida y su hijo.

La charla con Emma Hinchliffe, de Fortune, se convirtió en todo un alegato sobre cómo se puede superar el miedo y lo importante que es para Meghan la coherencia de sus ideas sin importar el qué dirán y seguir siempre su intuición. “Si vives sabiendo la verdad, sin importar lo que digan, podrás irte a dormir con la conciencia tranquila. La mayoría de la gente le tiene miedo a lo desconocido, pero a veces es necesario arriesgarse”, ha dicho. También hizo referencia, según han interpretado muchos, a las limitaciones que tuvo en su época de miembro activo de la Familia Real ya que se presupone que los miembros de la realeza deben mantenerse imparciales y no expresar en público sus ideas. “Creo que hay una oportunidad increíble para que todos reconozcan que su voz es importante y y creo que cuando no tienes posibilidad de hacerlo es cuando más cuenta te das de lo necesario que es, así que, independientemente de mi experiencia en los últimos años en comparación con la experiencia de cualquier otra persona, no puedes dar por sentada la capacidad que tienes como mujer para poder ser escuchada y ahora, con las redes sociales, hacer que esa voz sea escuchada por un público más grande es una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero también una responsabilidad”.

Respecto a las nuevas formas de comunicación, contó que ha estado sin cuenta personal desde hace mucho tiempo. “Hace años tenía una cuenta personal que luego cerré y luego tuvimos una institucional (@sussexroyal) que la actualizaba un equipo completo. He tomado la decisión de no tener ningún perfil público así que no sé qué hay ahí fuera y de alguna manera, eso me ayuda porque hay muchas personas que se han obsesionado con las redes sociales y se ha convertido en una adicción como otra cualquiera”. Hinchlifee también le preguntó sobre cómo ha cambiado su vida a raíz de ser madre y asegura que se ha vuelto más valiente a raíz de que llegara Archie a su vida porque “te preocupa mucho más el mundo que va a heredar. Me pregunto ¿cómo puedo hacer para que este mundo sea mejor para Archie?” y aseguró que se ha vuelto “más cautelosa”. Sobre los asuntos que actualmente la interesan, Meghan también recordó que su interés por el feminismo y el empoderamiento de las mujeres comenzó desde muy pequeña “desde los 11 años me interesó la igualdad de género”. También la lucha contra el racismo es uno de los temas que más le preocupan y de los que se ha pronunciado en diversas ocasiones “como mujer de color que soy, pero no solo por eso, sino por que deriva de los derechos fundamentales, que deberían ser importantes para todos nosotros".

Esta no ha sido la única aparición de Meghan y Harry en los últimos días. Durante el fin de semana, la pareja habló de su vida familiar y, más concretamente, de los progresos de su pequeño con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebró el pasado domingo. En esa conversación contaron cómo habían pasado la cuarentena y que ha estado marcada por muchas primeras veces de Archie: “Sus primeros pasos, su primera carrera, su primera caída, su primer todo...”, dijeron a la vez que se sintieron afortunados de “tener este tiempo y verlo crecer y si no hubiera sido por el COVID estaríamos trabajando y viajando fuera y nos habríamos perdido muchos de esos momentos”.

