La nostálgica (y tierna) fotografía con la que Isabel II felicita el cumpleaños a Carlos de Inglaterra

No es un cumpleaños más para Carlos de Inglaterra, que sopla 72 velas tras unos complicados meses llenos de cambios. Este año ha sido atípico para prácticamente todo el mundo, pero, en especial, para la Familia Real británica, que no solo ha tenido que adaptar su rutina a la crisis del coronavirus, si no que ha visto cómo dos de sus miembros -los duques de Sussex- dejaban de serlo para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Además, en el caso del príncipe de Gales, a la mudanza a América de su hijo y su nuera, hay que sumar que ha padecido la COVID-19, por lo que el balance de este año para él es cuanto menos intenso. No obstante, siempre contará con las cariñosas felicitaciones de sus familiares que, como es habitual, rompen con las clásicas fotografías institucionales para desearle los mejores deseos con su imagen más informal, e incluso, la más tierna, como ha hecho su madre, Isabel II.

"Deseo al príncipe de Gales un muy feliz cumpleaños hoy", ha publicado la cuenta oficial de la Reina junto a dos fotografías, una en la que aparecen ambos riéndose durante un acto oficial en el que el heredero viste la falda tradicional escocesa y otra que ha enamorado a sus seguidores. Una jovencísima monarca mira a la cámara sonriente mientras sostiene en su regazo a su primer hijo de tan solo unos meses. Se trata de una nostálgica imagen, que contrasta con la que ha elegido su hijo, el príncipe Guillermo y su nuera que, junto a un mensaje muy similar al de la Reina, han compartido una alegre instantánea de Carlos de Inglaterra mucho más contemporánea en la que luce sus condecoraciones militares mientras se ríe a carcajadas.

El príncipe de Gales ha agradecido las felicitaciones con otra foto suya vistiendo la típica kilt en un entorno campestre. En estos momentos, se encuentra disfrutando de su cumpleaños junto a la duquesa de Cornualles en Berlín, donde ha acudido en su segundo viaje oficial desde que se declarase la pandemia. A pesar de que en Inglaterra están viviendo un segundo confinamiento, el matrimonio ha continuado con su agenda en Alemania, donde este domingo acudirán a un acto por el Día Nacional del duelo, que este año se centra en la amistad germano-británica y que tendrá lugar en el parlamento nacional, donde el príncipe dará un discurso. La primera vez que Carlos de Inglaterra se desplazó fuera de Reino Unido desde el mes de marzo fue el pasado octubre cuando voló a Kuwait para ofrecer en persona sus condolencias por la muerte del jeque Sabah Al Ahmad Al Sabah. Allí expresó su pésame en nombre de la Reina al nuevo monarca del país.

Poco a poco y a pesar de la virulencia con la que esta segunda ola del coronavirus azota a Europa, la familia real va recuperando cierta normalidad. Hace una semana se reunían por primera vez desde el estallido de la crisis, manteniendo la debida distancia de seguridad, para celebrar el Día del Armisticio y homenajear a los caídos en la Primera Guerra Mundial en el Cenotafio londinense. Eso sí, se trató de una acto mucho más reducido que otros años y cerrado al público.