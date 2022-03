Carlos de Inglaterra sopla 72 velas: el complicado año del eterno heredero al trono británico

Loading the player...

El príncipe Carlos sopla hoy las velas de su 72 cumpleaños lejos de su casa, junto a su esposa, la duquesa de Cornualles, y cumpliendo con su agenda institucional. Su calendario oficial no se detiene, pese al confinamiento, y se han desplazado hasta Berlín con motivo del Día Nacional de Luto en el que es su primer viaje al extranjero en plena pandemia. En la capital alemana, el eterno heredero al trono británico se despedirá de un año complicado y con muchos cambios para él. No solo por su positivo en Covid-19, que afortunadamente pasó sin mayores complicaciones, sino también porque en los últimos meses ha visto como uno de sus hijos se trasladaba a miles de kilómetros de él. Dale al play y no te lo pierdas.

