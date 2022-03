¡Alerta 'spoiler'! Carlos de Inglaterra se hace con el trono de... hierro

El fenómeno de Juego de Tronos ha traspasado fronteras y ha conquistado a una legión de seguidores a lo largo y ancho del planeta. No hay fan de la serie al que no le suene Invernalia, Desembarco del Rey o Rocadragón y todo gracias, en parte, a las espectaculares localizaciones, vestuario y puesta en escena de una de las series de televisión que mas furor han causado de los últimos años. Casi tan importantes como sus personajes y las tramas son algunos de los objetos de la ficción como el ansiado trono de hierro, el símbolo del poder de los Siete Reinos. Tampoco la realeza es ajena a este boom y así hemos visto a Carlos de Inglaterra posando delante del asiento, pero el de la famosa producción y no el del Palacio de Buckingham, ya que por el momento, su madre no tiene intenciones de abdicar.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Ha sido en su viaje por Irlanda del Norte, que ha emprendido el heredero británico y su esposa, la duquesa de Cornualles, donde se ha dejado fotografiar delante de una réplica tejida a mano de la silla, que fue encargada para el final de la producción y que se exhibe en el Museo del Ulster en Belfast. La Isla Esmeralda se convirtió en un auténtico set de rodaje, especialmente para las escenas recreadas en Invernalia y en el Muro. Su vegetación y sus paisajes cautivaron a los creadores de Juego de Tronos que se dejaron cautivar por el magnetismo y el misterio de la zona. El príncipe de Gales se mostró especialmente interesado por la pieza e incluso bromeó mientras se detenía para se inmortalizado.

VER GALERÍA

- El 'spin off' de 'Juego de tronos' ya tiene fecha de estreno (y no va a gustar a los fans)

- ¡Adiós Escocia, hola Londres! Carlos y Camilla vuelven a su hogar tras el confinamiento

Esta visita a la isla vecina hubiera encantado a su hijo, el príncipe Guillermo, y a la duquesa de Cambridge que son grandes aficionados al éxito de HBO, y cuyo último episodio se emitió el año pasado. Años antes, en 2017, el Duque habló en la radio de sus gustos televisivos y dijo ser un gran fanático de Homeland y haber visto Juego de Tronos “que todo el mundo ha visto”. Durante la gira que los Cambridge hicieron por Alemania en 2017, conocieron a Tom Wlaschiha, que da vida a Jaqen H’ghar. En aquella ocasión, el actor alemán contó que tanto Guillermo como Kate trataron de sonsacarle spoilers y que “habían visto todas las temporadas. Me sorprendió que tuvieran tanto tiempo para ver una serie tan larga”, dijo entonces. También la Reina ha tenido contacto con la saga de fantasía. En el verano de 2014 visitó, junto con el duque de Edimburgo, el set de los estudios Paint Studios. En su recorrido coincidieron con miembros tan destacados del elenco como Maisie Williams (Arya Stark), Kit Harington (Jon Nieve), Lena Headey (Cersei Lanister) y Conleth Hill (Lord Varys).

VER GALERÍA

A sus 71 años, Carlos de Inglaterra sigue siendo el eterno aspirante al trono británico. Se ha convertido en el príncipe heredero de mayor duración de la monarquía británica, habiendo superado a su tatarabuelo Eduardo VII quién asumió el trono con más de 59 años de edad. De momento y pese a su avanzada edad -94 años- Isabel II parece que no tiene intención de dejar la Corona en manos de su sucesor. La soberana se muestra con buen aspecto, no da muestras de agotamiento e incluso sigue practicando una de sus aficiones favoritas: montar a caballo.

Haz click si quieres ver el documental 'Carlos y Camila: Historia de un matrimonio', un programa especial en el que recordamos la historia de amor de la pareja. Ambos han superado muchas adversidades para estar juntos y tuvieron que esperar más de 30 años para poder contraer matrimonio. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!