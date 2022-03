Los rumores apuntan a que el príncipe Andrés podría ser despojado de su título de alteza real

La Familia Real británica no deja de poner cortafuegos a la presencia pública del príncipe Andrés. Esta misma semana se conocía que el duque de York había sido relegado de las celebraciones del centenario de su padre, que tendrán lugar en junio y su perfil en actividades familiares está siendo muy bajo. De hecho, la Casa Real no difundió ninguna foto del Príncipe en la boda de su hija Beatriz, que tuvo lugar este verano en el Castillo de Windsor. Así las cosas los rumores apuntan a que el exmarido de Sarah Ferguson podría perder el título de alteza real, que aún ostenta a pesar de no trabajar ya para la Corona.

El duque de York anunció que se retiraba de la vida pública el 20 de noviembre de 2019 después de conceder una entrevista en la que intentó, sin éxito, aclarar su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, y que fue encontrado muerto en su celda. Su abandono de los deberes también le supuso perder su salario público de casi 324.000 euros anuales. Sin embargo, todavía tiene acceso a los fondos privados de la Reina, a través de los ingresos que genera el Ducado de Lancaster.

Hasta ahora, y a pesar de que ya no es miembro activo de la Familia Real, Andrés de Inglaterra sigue manteniendo el título de su alteza real el duque de York, tal y como figura en la página web oficial de la monarquía. Algo que choca para algunos después de que a los duques de Sussex se les retirara el estatus de altezas reales tras dejar de ser miembros ‘senior’ de la Corona y vivir fuera de Reino Unido. Diana de Gales también fue despojada de esta dignidad tras divorciarse del príncipe Carlos en 1996.

Todo esto haría pensar, según Nigel Cawthorne, autor de El príncipe Andrés, Epstein y el Palacio que el Duque perderá ponto el tratamiento de alteza real. El escritor va más allá al asegurar en Express que “la supervivencia de la monarquía requiere que el Palacio de Buckingham se aleje de él”.

