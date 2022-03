El cumpleaños de Harry deja al descubierto el modo de operar del 'escuadrón Sussex'

Este 15 de septiembre el príncipe Harry cumplió 36 años. No ha sido un cumpleaños más ya que es el primero que celebra desde que salió de la Casa Real y se instaló en los Estados Unidos para empezar junto a Meghan Markle y Archie una vida totalmente distinta. Las felicitaciones no faltaron desde el Reino Unido y fueron comentadas, mientras los duques de Sussex celebraron la fecha a su manera. La pareja hizo una importante contribución y demostró que no han descuidado los compromisos que habían adquirido personalmente cuando formaban parte de la Familia Real. “No hay mejor manera de celebrar lo que realmente importa”, con esta frase Harry dejó ver que no necesita grandes fastos en su honor y recibió a cambio la más calurosa y motivadora felicitación de cumpleaños.

VER GALERÍA

La organización CAMFED (o asociación CAMA) trabaja en la educación de las niñas y el empoderamiento de mujeres jóvenes en Zimbabue, Zambia, Ghana, Tanzania y Malawi. La organización sin ánimo de lucro intenta brindar el apoyo financiero y social para que las familias envíen a las niñas a la escuela, conscientes de que son ellas las que corren un mayor riesgo de abandono permanente, matrimonio precoz y explotación. Una causa con la que los duques de Sussex se implicaron de lleno cuando formaban parte de la monarquía británica, incluso Harry visitó sus instalaciones en el año 2018 y Meghan participó en un debate con la directora ejecutiva de la organización en el Día Internacional de la Mujer en 2019.

¡Ahora sí! Esta es la Meghan Markle que no habíamos visto antes

Con la vuelta al cole y con las complicaciones que está trayendo la COVID-19, la organización lanzó una campaña online para recoger donaciones y Harry y Meghan le están dando un impulso que ha creado lo que ya se conoce en las redes sociales como “escuadrón Sussex”. Cuando Harry celebraba su cumpleaños las donaciones alcanzaban los 129.000 dólares, entonces la pareja decidió doblar esa cantidad y donó 130.000 dólares (más de 109.458 euros). En cuanto la noticia se dio a conocer, las donaciones anónimas volvieron a multiplicarse y se hicieron bajo el hashtag #InspiradoporHarry.

VER GALERÍA

Lo cierto es que esta ola de generosidad tuvo el germen hace un mes y medio, ya que se creó de forma natural en las redes sociales en torno al cumpleaños de la actriz, el pasado 4 de agosto. El hashtag #InspiradoporMeghan (un lema que nació en redes cuando la actriz comenzó a mostrar su posición en torno al empodeamiento femenino) movilizó las donaciones anónimas y solo en el día que cumplía los 39 años se recaudaron 69.700 dólares, una cantidad con la que la organización puede costear la educación de 37 niñas durante un año. De esta forma se puede ver que los mensajes, charlas y debates en torno a la mujer que está haciendo Meghan desde que llegó a los Estados Unidos están recogiendo sus frutos. Eso sin olvidar, que la pareja también desvió los regalos por el nacimiento de Archie a esta ONG, entre otras.

VER GALERÍA

Las otras felicitaciones de cumpleaños

La directora de CAMFED, Angeline Murimirwa, que en su día fue alumna de esta organizaciós que arrancó en 1993, recogió la noticia con entusiasmo y envío un caluroso mensaje a Harry. “Muchas felicidades a nuestro príncipe Harry. Que tus sueños se hagan realidad y que continúes viviendo con valentía hacía tu propósito. Gracias por contribuir e inspirar nuestro viaje y el de muchos otros”, ha escrito la directora que conoce a Harry personalmente. Un potente mensaje que contrasta con las escuetas felicitaciones públicas que llegaron este martes desde el Reino Unido.

La transformación de Harry en diez pasos: de Alteza Real a príncipe en Estados Unidos

Desde las cuentas de las oficinas de la Reina, el príncipe Carlos y los duques de Cambridge se enviaron felicitaciones a Harry y en las tres se repetía la misma frase: “Deseando a Harry un feliz cumpleaños”. En ninguna de las tres felicitaciones se incluye una foto de Meghan, de hecho, las tres imágenes corresponden a la vida de Harry antes de la llegada de la actriz, algo que ha sido comentado por esa legión de seguidores que los Sussex están demostrando tener a nivel global y que recogen medios británicos.

VER GALERÍA

Esta manera de celebrar el cumpleaños públicamente no quiere decir que no hayan tenido su propia fiesta privada. Sin embargo, desde que los Sussex llegaron a Los Ángeles trasciende muy poca información en torno a la familia y a lo que ocurre en el interior de su fabulosa finca en Montencito, en el condado de Santa Bárbara. Así que, mirado desde ese punto de vista, parece que Harry y Meghan han conseguido esa intimidad que buscaban tras unos años en los que las filtraciones eran constantes. Así se supo que el año pasado la Duquesa recreó para Harry el campamento de Botsuana al que viajaron cuando comenzaron a salir en el 2016. Meghan instaló en el jardín una carpa con sacos de dormir y recreó los detalles de esa noche en el país africano. Un viaje que marcaría un antes y un después para la pareja y que no se daría a conocer hasta tiempo después.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!