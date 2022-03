El plan solidario de los duques de Sussex el día del tributo a Diana de Gales

Ni la mudanza a Los Ángeles, ni la pandemia del coronavirus han apartado a los duques de Sussex de su agenda solidaria. Desde que viven en Estados Unidos y tratan de labrarse un futuro al margen de la Casa Real, ha sido habitual verles colaborando con diferentes organizaciones benéficas. Ahora, con la vuelta al cole, la pareja ha visitado un centro de preescolar donde han sorprendido a los niños e incluso se han arrodillado junto a ellos para ayudarles a replantar un jardín. Todo ello en una fecha inolvidable para el príncipe Harry, la del 23º aniversario de la muerte de su madre, Diana de Gales.

Qué mejor homenaje podría tener la princesa que su hijo dedicase ese día a una de las causas con las que más compremetida estaba: la infancia. Además, voluntaria o involuntariamente, entre las flores que estaban plantando había nomeolvides, las favoritas de su madre. Para la tarea, Harry y Meghan han optado por un look denim, muy informal y cómodo que les permitía agacharse sin problemas a la altura de los niños y jugar con ellos. La duquesa es muy asidua a las camisas vaqueras y no ha dudado en rescatar esta prensa para la ocasión. Además, no podían faltar las mascarillas con las que iba protegidos todo el rato tanto ellos como los pequeños.

"Los niños de nuestro centro de preescolar se llevaron una fantástica sorpresa cuando el duque y la duquesa de Sussex nos visitaron ayer. Además de ayudar a los niños a replantar el jardin del centro, pasaron tiempo con ellos, compartiendo su amor por la naturaleza y ayudando a inculcarles la importancia de una alimentación saludable. Agradecemos sinceramente su tiempo y cuidado con nuestros estudiantes", escribía la organización Assistence League de Los Ángeles en su cuenta oficial. Junto a este mensaje, publicaba varias fotografías de los duques de Sussex regando la tierra con los niños y plantando con ellos las diferentes flores y hortalizas que poblarán el jardín. La Assistence League es la organización a la que pertenece el colegio y es una asociación que trabaja para mejorar la vida de las comunidades locales en Estados Unidos.

Aunque en este aniversario, los príncipes Guillermo y Harry se encuentran separados por miles de kilómetros, parece que los hermanos han logrado acortar, si no la distancia física, la emocional. Después de meses de rumores sobre la existencia de una brecha entre ellos, han decidido aparcar sus desavenencias, si las hubiere, para preparar juntos el homenaje a su madre. Según ha informado el palacio de Kensington, han encargado una nueva estatua de Diana de Gales que se instalará el próximo año, concretamente el 1 de julio de 2021, coincidiendo con el 60º cumpleaños que habría celebrado. El responsable de levantar la estatua de la recordada Diana de Gales es Ian Rank-Broadley, quien también se encargó de hacer la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra, la misma que aparece en todas las monedas británicas desde el año 1998. Para elegir a este diseñador, tanto el duque de Cambridge como el de Sussex se dejaron ayudar por Lady Sarah McCorquodale, hermana de Diana, y por el exjefe de personal, Jamie Lowther-Pinkerton.

