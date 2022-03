El príncipe Harry pone fecha a su regreso a Reino Unido El duque de Sussex asegura que no ha vuelto antes debido a la pandemia

El príncipe Harry se trasladó con Meghan Markle y su hijo Archie a Los Ángeles el pasado mes de abril, en plena crisis del coronavirus. Desde entonces, se han mudado a una nueva casa en el condado de Santa Bárbara, han seguido realizando labores solidarias, acumulan proyectos de todo tipo y no han dejado de mantener reuniones telemáticas con diferentes colectivos. Parece claro que están más que establecidos en Estados Unidos, pero ¿cuándo volveremos a verlos en Europa? Es la gran pregunta de los británicos y el duque de Sussex por fin ha dado una respuesta.

Lo ha hecho durante una videollamada que mantuvo con representantes de la Liga de Rugby, de la que es patrono, con motivo de su 125 aniversario. Sus interlocutores no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle cuándo estará de vuelta. El príncipe ha asegurado que si no fuera por la pandemia ya hubiera viajado a su país. Sin embargo, dadas las circunstancias y esperando que la situación no haga otra cosa que mejorar, ha preferido dar una respuesta más bien conservadora. "Tenemos el Mundial de la Lisga de Rugby el año que viene. Definitivamente planeo ir". La competición tendrá lugar en Inglaterra entre el 23 de octubre y el 27 de noviembre de 2021.

Además de confesarles la fecha en la que no querría estar fuera de Reino Unido por nada del mundo, el hijo menor de Carlos de Inglaterra, que es un gran aficionadao al rugby, ha alabado el comportamiento de esta comunidad deportiva durante la crisis del coronavirus y ha destacado la gran capacidad de esfuerzo de todos los jugadores. "La Liga de Rugby es agotadora. Escucha, he pasado diez años en el Ejército, sé lo que es duro, pero eso es una locura", decía Harry.

Los duques de Sussex pensaban pasar las vacaciones de verano en Balmoral junto a lsabel II, que estaba contando los días para volver a ver a Archie, pero la crisis sanitaria ha frustrado todos sus planes. A pesar de los inconvenientes derivados de la pandemia, la familia continúa con su agenda y con el nuevo capítulo de su vida que han empezado a escribir en California. Hace unos días, veíamos a la pareja repartiendo material escolar y artículos de primera necesidad a niños de familias vulnerables de la mano de la organización Baby2Baby para facilitarles en lo posible la vuelta al cole.

El aniversario de la muerte de Diana de Gales

Estas fechas son también muy significativas para Harry de Inglaterra ya que este lunes es el 23º aniversario del fallecimiento de su madre, Diana de Gales. Según ha informado el palacio de Kensington, los dos hermanos han encargado ya una nueva estatua de Diana de Gales que se instalará el próximo año, concretamente el 1 de julio de 2021, coincidiendo con el 60º cumpleaños que habría celebrado. El responsable de levantar la estatua de la recordada Diana de Gales es Ian Rank-Broadley, quien también se encargó de hacer la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra, la misma que aparece en todas las monedas británicas desde el año 1998. Para elegir a este diseñador, tanto el duque de Cambridge como el de Sussex se dejaron ayudar por Lady Sarah McCorquodale, hermana de Diana, y por el exjefe de personal, Jamie Lowther-Pinkerton.

