La Duquesa de Sussex da un mensaje de empoderamiento en tiempos difíciles

Hay privilegios, infinidad de ellos, que la Duquesa de Sussex ha perdido desde que abandonara su vida real, pero hay un derecho en concreto que los miembros de la realeza no pueden ejercer, y que la mujer del príncipe Harry está feliz y contenta, incluso orgullosa, de haber recuperado: el derecho al voto. La Duquesa compartió una contundente cita para defender las razones por las que vota, apenas tres meses y medio antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. Y es que Meghan ha sido una de las 100 mujeres influyentes elegidas por Marie Claire USA para compartir el motivo personal por el que acude a las urnas en cada cita electoral.

Este mes se celebra en Estados Unidos el centenario del derecho al voto de las mujeres. La 19ª Enmienda fue ratificada en 1920, pero se necesitaron otros 45 años adicionales para que la Ley de Derechos Electorales prohibiera en 1965 las leyes discriminatorias de Jim Crow que privaron de sus derechos a las personas negras. La Duquesa de Sussex, comprometida igual que siempre con la causa de hacer de este mundo uno mejor, ahora desde su nuevo papel en la sociedad, ha querido marcar el señalado aniversario y subrayar la importancia de la democracia, solo efectiva si la hacemos todos: “Sé lo que es tener una voz, y también lo que es sentirse sin voz. También sé que demasiados hombres y mujeres han arriesgado sus vidas para que se nos escuche. Y esa oportunidad, ese derecho fundamental, radica en nuestra capacidad de ejercer nuestro derecho al voto y hacer que se escuchen todas nuestras voces”.

“Una de mis citas favoritas, a la que mi marido y yo nos hemos referido a menudo, es de Kate Sheppard, líder del movimiento sufragista en Nueva Zelanda, que dijo: ‘No crea que su voto único no importa mucho. La lluvia que refresca esa tierra reseca se compone de gotas individuales. Por eso voto”. Votará este mismo año, sí, como ciudadana estadounidense que sigue siendo, que nunca en realidad dejó de ser porque la petición de su nacionalidad británica en tan poco tiempo no prosperó. Idéntica razón por la que el príncipe Harry, mientras no se nacionalice como ciudadano de Estados Unidos, no podrá hacerlo.

Durante la gira oficial de los Duques de Sussex por Nueva Zelanda en octubre de 2018, la Duquesa pronunció su primer discurso como Alteza Real, con el retrato de la reina Isabel guardándole las espaldas, con motivo del 125.º aniversario del sufragio femenino en el país. Las palabras de la Duquesa pudieron quedar parcialmente diluidas entre la cantidad de información, actos y fotografías que generó su primer viaje al servicio de la Corona británica, pero su mensaje feminista con la cita obligada a la sufragista neozelandesa Kate Sheppard (Todo lo que separa, ya sea raza, clase, credo o sexo, es inhumano y debe ser superado) sobrevivirá al tiempo: “El sufragio femenino no se trata simplemente del derecho al voto de las mujeres, sino también de lo que eso representa. El derecho humano básico y fundamental de todas las personas, incluidos los miembros de la sociedad que han sido marginados, ya sea por motivos de raza, género, etnia u orientación, a poder participar en las decisiones para su futuro y su comunidad”.

La antigua Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama; la presentadora de televisión Oprah Winfrey y la anterior Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, también se encontraban entre las 100 mujeres influyentes que Marie Claire incluyó en el artículo. Un artículo muy en consonancia con la próxima aparición de la Duquesa como oradora de un evento online que celebra la organización sin ánimo de lucro The 19th, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres, en particular a aquellas desatendidas o no representadas en los medios de comunicación estadounidenses.

La Duquesa de Sussex entrevistará este viernes 14 de agosto a su cofundadora y CEO, Emily Ramshaw, sobre la creación de una sala de redacción transformadora centrada en la equidad de género y la diversdad. En esta edición virtual participan mujeres prominentes del mundo de la política, del activismo social, de la comunicación y de las artes; entre ellas, Meryl Streep, Zoe Saldaña, Melinda Gates y Hillary Clinton. Gotas que harán por desembocar en un mar de oportunidades.

