Nuevo hogar y mudanza secreta, los duques de Sussex se compran su primera casa

Poco a poco Harry y Meghan van poniendo todas las piezas de su nueva vida en los Estados Unidos. Los duques de Sussex van acumulando nuevos proyectos y descubren distintas vocaciones que poner en practica al estar fuera de la Casa Real, de hecho, la Duquesa se estrenará esta semana como entrevistadora mientras que el Príncipe firma un artículo de opinión en una revista de negocios. Una de las cosas que tenían pendientes es el encontrar su propia casa en California y… ¡sorpresa! ¡Ya están en su nuevo hogar!

Los duques de Sussex han comprado en secreto una casa familiar en la localidad de Santa Bárbara, a 140 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, y viven allí desde julio según adelantó el portal estadounidense Page Six. “Se han instalado en la tranquila privacidad de su comunidad desde su llegada y esperan que esto sea respetado por sus vecinos”, ha confirmado un representante a HELLO!

Los duques de Sussex llevarían viviendo allí ya seis semanas sin que la información trascienda a los medios y es que han elegido una exclusiva zona donde la privacidad es lo que prima y que por eso la eligen para vivir personalidades como Ellen DeGeneres y Oprah Winfrey. Hay que recordar que esta última es amiga de Meghan, de hecho, estuvo invitada a la boda de los duques de Sussex y fue ella quien medió para que encontraran su primera casa en Los Ángeles, esa exclusiva mansión en las colinas de Beverly Hillis con doce cuartos de baños y que pertenece al millonario hollywoodiense Tyler Perry.

Atrás queda esa espectacular mansión de Los Ángeles igual que atrás quedó el bucólico y recién reformado Frogmore Cottage en Windsor, los duques de Sussex ya son propietarios de su propia casa y han encontrado el lugar en el que quieren criar a su hijo. “Esta es la primera casa que cualquiera de ellos ha tenido. Ha sido un momento muy especial para ellos como pareja y como familia: tener total privacidad durante seis semanas desde que se mudaron. Tienen la intención de echar raíces en esta casa y en la tranquila comunidad, que tiene una privacidad considerable. Aquí es donde quieren criar a Archie, donde esperan que pueda tener una vida lo más normal posible”, explica una fuente a Page Six.

Harry y Meghan han apostado por un condado, que por cierto fundó el franciscano Fray Junípero Serra, el religioso mallorquín cuya casa natal en Petra visitaron esta semana don Felipe y doña Letizia en compañía de sus hijas. Por otro lado, hay que señalar un factor que ha podido funcionar como catalizador para que la pareja se mude a un lugar más discreto que Los Ángeles. Hace unas semanas comenzaron a circular unas imágenes en las que se podía ver a Doria Ragland paseando a Archie montado en su triciclo. Al parecer la imagen fue tomada con drones en el interior de la propiedad de la mansión de Tyler Perry y habría hecho que los duques de Sussex inicien una demanda contra varias agencias de paparazzis de Los Ángeles, una acción judicial que se suma a la batalla que tienen abierta en el Reino Unido contra los medios y la editorial que publicó la carta personal que Meghan escribió a su padre.

Todavía no han trascendido los pormenores del nuevo hogar de Harry, Meghan y Archie, así que se desconocen detalles como el precio de compra, el número de habitaciones o si tiene sala de cine o no. Sin embargo, algunos apuntan a que los duques de Sussex no buscaban una mansión descomunal sino un hogar íntimo y familiar, es decir, del estilo de Frogmore Cottage, la casa de campo que les cedió Isabel II tras renunciar a su apartamento en el Palacio de Kensington y cuya reforma se comprometieron a pagar después de dejar la Casa Real a razón de 20.000 euros al mes. Eso sí, en una zona con selectos vecinos que se reparten en exclusivas áreas en frente del Pacífico como Montecito, donde vive Oprah Winfrey, o Carpinteria, donde compró Ellen Degeneres.

