Sarah Ferguson deja atónitos a sus seguidores con su último 'look'

La Duquesa de York ha mostrado su look más llamativo del confinamiento hasta la fecha. Sarah Ferguson, que ha sido la Reina de la casa y una Duquesa con causa para paliar los estragos del coronavirus en pleno brote, se ha superado. El pasado fin de semana hizo acopio de todos sus recursos para una nueva entrega en su canal de YouTube de su programa de cuentacuentos, Storytime with Fergie and friends, en el que leería a sus pequeños fans The Wheels on the Bus con la estelar aparición de su hija mayor, la princesa Beatriz.

Antes de la emisión de su show para amenizar un día más las largas jornadas en casa de los niños británicos desde que empezara la crisis, Sarah compartió con todos sus seguidores su especial puesta en escena de este nuevo episodio. Sentada en un coqueto rincón de Royal Lodge, la Duquesa posó con el sombrero de un conductor de autobús, que combinó con una blusa azul claro, mientras aguardaban en su mesa su momento de gloria el libro, un autobús de juguete típico de Londres y tres animales de peluche.

Sarah lanzó su programa infantil de narración de cuentos de YouTube al comienzo del aislamiento y desde entonces ha aparecido todos los días puntualmente a las 4 de la tarde para leerles una nueva historia a los niños. Sus amigas, incluidas la reina de la belleza puertorriqueña Wilnelia Forsyth; la actriz y exnovia del príncipe Harry, Cressida Bonas; la empresaria Poppy Jamie, y la exmujer de Luis de Luxemburgo, Tessy Antony De Nassau, también han prestado sus voces y talento interpretativo a la noble causa de la Duquesa.

Sarah ha permanecido durante el confinamiento en la residencia de Royal Lodge. La propiedad de Windsor ha sido el hogar del Duque de York desde la muerte de la Reina Madre en 2002, así como también el de su exmujer. La Duquesa ha vivido con el príncipe Andrés a pesar de su divorcio en 1996, gracias a que supieron reconvertir la tensa separación en idílico divorcio y a que la expareja logró mantener su estrecha amistad y, así, a la familia unida. Durante la cuarentena, su hija pequeña, la princesa Eugenia, también ha residido en Royal Lodge con su esposo, Jack Brooksbank, no así la mayor, la princesa Beatriz, y su prometido, Edoardo Mapelli Mozzi, flamante marido hoy si la pandemia no se hubiera entrometido en sus planes nupciales, que han estado confinados en la casa de campo de su madre, Nikki Shale, cerca de Chipping Norton. Todo apunta a que no tardarán en llegar los nietos y, visto lo visto, no nos cabe la menor duda de que se lo pasarán en grande con Fergie y sus amigos.

