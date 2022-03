La dura pérdida a la que se ha enfrentado Sarah Ferguson en la pandemia

Durante estas semanas de confinamiento, Sarah Ferguson ha mostrado su lado más optimista. Con la finalidad de ayudar y entretener a los más pequeños, ha organizado a través de sus redes sociales unas lecturas de cuentos infantiles -algunos escritos por ella- con las que está encantada y muy ilusionada ante la buena acogida recibida. Sin embargo, la madre de las princesas Eugenia y Beatriz de York ha relatado ahora que no todo ha sido fácil y que, tras la sonrisa que muestra en sus apariciones públicas, se encuentran momentos muy complicados como la pérdida de una de sus íntimas amigas, de la cual no ha podido despedirse. Durante su participación en el podcast Hear Me See Me, de Stewart Roberts, se confesaba acerca de esta difícil situación de la que hasta el momento no había querido dar detalles. "Una de mis amigas más cercanas murió de cáncer hace unas tres semanas y ansiaba despedirme de ella. Hay mucha gente alrededor del mundo que no ha podido decirles adiós a sus seres queridos ", explicaba.

Esta experiencia personal y otros testimonios de miles de personas afectadas por la crisis sanitaria han hecho que aflore la solidaridad de la que fuera nuera de Isabel II. De esta manera, ha puesto en marcha Sarah’s Trust, una fundación con la que intenta, entre otros cometidos como la falta de alimentos, aminorar el impacto de la pandemia tanto en Reino Unido como en otras partes del mundo. Además, tiene ya varias ideas en mente para que la gente que no ha podido despedirse de sus allegados por las férreas restricciones con las que convivimos en la actualidad, puedan hacerlo más adelante como les hubiera gustado. "Vamos a trabajar en esto cuando acabe la cuarentena. Recaudaremos fondos para ayudar a pagar los funerales a la gente que nos escriba o pagar por un momento en el que puedan despedirse de sus seres queridos de manera significativa”, decía sin concretar exactamente cuál es el plan a seguir.

El bonito homenaje en una importante jornada

En este nuevo proyecto, la exmujer del príncipe Andrés -con el que sigue manteniendo una relación muy cercana- cuenta con el apoyo de su familia, especialmente de Eugenia de York y Jack Broosbank, con los que está pasando el confinamiento. Una etapa que está siendo muy diferente a como la habían imaginado. Y es que este 29 de mayo los tres tenían previsto vivir una jornada muy feliz e inolvidable: la boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli. La pareja iba a dar este importante paso en la Capilla Real del Palacio de St James, pero las circunstancias han obligado a la pareja a posponer su enlace para más adelante. Un cambio de planes del cual habló Sarah Ferguson el día en el que estaba previsto que su hija diera el "sí, quiero" al empresario italiano con el que lleva casi dos años saliendo. "Te quiero, mi querida Beatriz. Me has dado más alegría de la que podría desear. Estoy muy emocionada de poder celebrar tu amor y el de Edo cuando acabe el confinamiento. Lo más importante es la salud y el amor, y hoy te lo envío a ti y a todas las personas que se iban a casar en estos meses. Estoy tan orgullosas de vosotros...", decía.

