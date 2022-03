Las cariñosas palabras de Sarah Ferguson a su hija el día que se iba a casar

A estas horas la ciudad de Londres debería estar engalanada para acoger la boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli en la Capilla Real del Palacio de St James. Un "sí, quiero" muy esperado por todos los británicos que finalmente no se llevará a cabo en la fecha que tenían prevista. La pandemia mundial ha obligado a la pareja a posponer su enlace para más adelante siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero aunque ahora todas las miradas están puestas en el próximo año -cuando previsiblemente darán el paso de convertirse en marido y mujer-, lo cierto es que tanto los contrayentes como los invitados siguen teniendo muy presente que este 29 de mayo iba a tener lugar el gran día. Es por eso que Sarah Ferguson ha querido enviar un mensaje a su hija mayor, recordándole que cuando esta situación excepcional llegue a su fin, todos podrán brindar juntos por el amor y la salud.

"Te quiero, mi querida Beatriz. Me has dado más alegría de la que podría desear. Estoy muy emocionada de poder celebrar tu amor y el de Edo cuando acabe el confinamiento. Lo más importante es la salud y el amor, y hoy te lo envío a ti y a todas las personas que se iban a casar en estos meses. Estoy tan orgullosas de vosotros...", ha dicho Sarah junto a una imagen perteneciente a su álbum personal en la que aparece su primogénita cuando era solo una niña. Esta publicación se ha llenado de palabras de apoyo y de buenos deseos para la princesa de York y su prometido, quienes están viviendo estos meses de confinamiento en la casa de campo que la madre del empresario, Nicola Williams-Ellis, tiene en Chipping Norton, una localidad ubicada muy cerca del condado de Oxfordshire. Por su parte, la exmujer del príncipe Andrés está recluida en el Royal Lodge con su otra hija, Eugenia de York, y el marido de esta, Jack Broosbank.

Su nueva rutina tras cambiar de fecha para casarse

Tras conocerse que su enlace se ha pospuesto, son escasas las ocasiones en las que se ha visto públicamente -mediante videollamadas- a la nieta de la reina Isabel. La última ha sido esta misma semana, cuando Beatriz de York ha concedido una entrevista muy personal en la que habla largo y tendido acerca de la dislexia, un problema que le detectaron estando en el colegio. "Tuve mucha suerte porque el colegio al que fui me apoyó muchísimo, pero el día a día era muy complicado. Recuerdo que teníamos libros de diferentes colores de acuerdo a nuestro nivel de lectura, y a mí siempre me correspondía el blanco. Mis mejores amigos tenían el amarillo o el verde. Eso es que iban más adelantados. Así que solía preguntarme por qué no era como los demás", explicaba a la organización benéfica Made by Dislexia.

De momento, ni Beatriz ni Edoardo se han pronunciado acerca de su boda, que desde el principio ha ido encadenando problemas. El anuncio del compromiso de la pareja, que comenzó a salir en la boda de la hermana de ella a pesar de conocerse desde siempre, se vio salpicado por la polémica de Andrés de York, padre de la novia, tras su relación con el financiero acusado por delitos de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein. Después, la crisis sanitaria obligó a modificar los planes nupciales, cancelando incluso la recepción posterior al 'sí, quiero' y a reduciendo el número de invitados a dos.

