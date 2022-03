Los duques de Sussex se encuentran en Canadá para pasar las fiestas en familia

Los duques de Sussex disfrutan del descanso de seis semanas que decidieron tomarse para alejarse del foco mediático y lo hacen al otro lado del charco, en concreto en Canadá. Según ha publicado el Daily Mail, pasarán las navidades con su hijo Archie y Doria Ragland, madre de Meghan Markle, que se desplazará al país en el que vivió su hija durante siete años antes de comprometerse con el príncipe Harry. Allí, según ha revelado al diario británico un amigo de la pareja, apenas han salido a la calle y se dedican a "disfrutar de tiempo de calidad en familia".

Aunque se intuía que se encontraban en norteamérica, no se había desvelado hasta ahora el país en el que se encontraban y la noticia ha alegrado a muchos canadienses, entre ellos, el primer ministro del país. Justin Trudeau no ha dudado en darles una calurosa bienvenida con un mensaje que ha compartido en su cuenta oficial. "Príncipe Harry, meghan Markle y Archie, os deseamos todos una estancia tranquila y agradable en Canadá. Estáis entre amigos y siempre sois bienvenidos aquí", escribía en inglés y en francés, los dos idiomas oficiales del país.

Canadá es un lugar muy significativo para Meghan ya que vivió siete años en Toronto, puesto que allí era donde se grababa Suits, la serie que protagonizaba. Así, a la duquesa no le faltan amigos a lo largo y ancho del país como la estilista Jessica Mulroney o Markus Anderson, propietario del club Soho House. Además, otros de sus amigos podrían haber cruzado la frontera desde Estados Unidos para pasar tiempo con los Sussex. Aunque no les hemos visto en público desde su participación en los actos conmemorativos del Día del Armisticio, donde coincidieron con los duques de Cambridge por primera vez desde el bautizo de Archie, el príncipe Harry ha reaparecido la pasada semana por una buena causa. Vestido de Papá Noel, ha felicitado las navidades a través de un vídeo a todos aquellos niños, hijos de militares, cuyos padres fallecieron en acto de servicio. El duque compensaba así no haber podido asistir a la fiesta que cada año celebra la asociación Scotty's Little Soldiers.

VER GALERÍA

El palacio de buckingham ha asegurado en un comunicado al Daily Mail que la decisión de viajar al país del arce "refleja la importancia de este país de la Commonwealth para ellos", aunque no dan más detalles para no comprometer la seguridad de la familia. Se espera que no regresen a Reino Unido al menos hasta Año Nuevo, por lo que estas navidades no las disfrutarán junto al resto de la familia real en Sandringham, donde las pasaron los últimos dos años. Hasta allí se ha desplazado ya en tren la reina Isabel II, mientras espera que pronto se pueda incorporar su marido, el duque de Edimburgo que ha tenido que ser ingresado en el hospital el pasado viernes como medida de precaución.

Haz click para ver el documental ‘Harry, Meghan y Archie: Ahora somos tres’, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!