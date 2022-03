Sarah Ferguson: 'Meghan está siendo tratada como yo'

Mientras Meghan Markle y el príncipe Harry disfrutan de sus semanas de descanso para alejarse del foco mediático, en Reino Unido, a la duquesa de Sussex le ha salido una nueva defensora, que en los años finales de la década de los ochenta y principios de los noventa vivió una situación similar a la suya tras casarse con un Príncipe de la Corona británica. Sarah Ferguson ha asegurado en una entrevista que Meghan “está siendo tratada como yo y puedo identificarme con ella”.

La madre de Beatriz y Eugenia de York se casó en 1986 con el príncipe Andrés, tercer hijo de Isabel II, y considera que el escrutinio público al que el príncipe Harry y Meghan se han visto sometidos es muy parecido al que ella vivió tras su boda. “Debe ser difícil para Meghan, puedo identificarme con ella. Creo que es moderna y fabulosa”, dijo la duquesa de York a Vogue Arabia. “Ella ya era famosa antes. Eso es genial. ¿Por qué no puede Meghan ser genial?”, ha dicho en la publicación.

- Reunión de crisis en Buckingham: Sarah Ferguson acude al palacio tras el anuncio del duque de York

- Sarah Ferguson apoya sin fisuras al duque de York antes de su entrevista sobre el caso Epstein

Aunque Sarah Ferguson sabe mejor que nadie lo que es tener una nube de fotógrafos persiguiéndola y ver su nombre en los tabloides, ha reconocido que no ha dado ningún consejo sobre cómo manejar la situación a la mujer de su sobrino. “Tiendo a no dar consejos porque está fuera de contexto, pero he estado en el lugar de Meghan y todavía lo estoy. Siempre hay un giro de negatividad que es triste y agotador; es difícil y cruel. Aborrezco el acoso y siento mucha pena por el dolor que deben estar pasando, porque yo también lo he pasado”, ha dicho.

VER GALERÍA

Aunque los años de duros enfrentamientos con la prensa sensacionalista han quedado atrás –donde Sarah compartía portadas con la malograda princesa Diana- lo cierto es que ahora su familia está en el foco del huracán mediático a raíz del escándalo del caso Epstein, en el que el príncipe Andrés se ha visto involucrado. “Ha sido increíblemente difícil”, manifiesta la madre de las princesas Beatriz y Eugenia que siempre ha defendido la inocencia de su exmarido en el asunto.

VER GALERÍA

El pasado 15 de noviembre, Sarah Ferguson publicó un mensaje en que definía al padre de sus hijas como un “verdadero caballero”. Una publicación que tuvo lugar antes de la ya famosa entrevista del duque de York en la BBC y que le costó su renuncia a los deberes institucionales.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!