De los corgis de Isabel II al hámster de Charlotte... las mascotas de la Familia Real, en una exposición

A lo largo de la historia de la Familia Real británica, han estado muy presentes los animales. De sobra conocido es, por ejemplo, el hecho de que la reina Isabel II de Inglaterra siempre ha tenido corgis, a los que ha adorado y cuidado con todo detalle -ha tenido más de 30-. Muchos de los miembros de la realeza británica han crecido rodeados de caballos, perros, hámsters... y ahora, todos aquellos que lo deseen podrán ser partícipes de ese amor que sienten los Windsor por sus mascotas gracias a una exposición que se inaugurará dentro de solo unos meses -en verano, para más señas- en el Palacio de Buckingham.

En esta muestra se podrán contemplar variadas obras de arte desde la época del reinado de Jorge III hasta nuestros días. Abarca, entre otros momentos, el que protagonizó Jorge IV con una jirafa, regalo de Egipto al monarca. También se podrá apreciar la pasión de la reina Victoria y del príncipe Alberto por los perros de compañía y la importancia que siempre han tenido los caballos para la Familia Real, no solo en eventos importantes como las carreras de Ascot o la celebración del tradicional Trooping the colour, sino en su vida cotidiana. Cabe recordar, por ejemplo, que Zara Phillips, nieta de la Reina, es amazona profesional.

Si la reina Isabel II ha sentido auténtica devoción por sus corgis -recientemente renunció a tener más por miedo a caerse-, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles no han sido menos, en su caso por la raza Jack Russell. Carlos de Inglaterra tuvo uno durante casi dos décadas y su esposa llegó a adoptar a dos. En cuanto a los duques de Cambridge, en la actualidad tienen un cocker spaniel que fue el regalo de bodas de James Middleton. El matrimonio ha transmitido este amor por animales en general, y por los perros en particular a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y han sido varias las ocasiones en las que les hemos visto con el can, tal y como ocurrió durante el tercer cumpleaños del mayor, que posó con su mascota mientras le daba un helado. Charlotte, por su parte, aunque adora a los perros, se decanta más por los hámsters. Así, en 2016 trascendió que tenía uno llamado Marvin.

Los duques de Sussex también adoran a los animales, sobre todo a los perros de rescate. Antes de mudarse desde Estados Unidos a Reino Unido, Meghan Markle tenía dos perros, un beagle y un mestizo de labrador. Al primero, llamado Guy, pudo llevárselo a Londres y allí, junto al príncipe Harry, adoptó también a un labrador negro. Otra de las royals que forman parte de la familia Windsor y que también ha tenido animales es Beatriz de York, quien hace menos de un año lloró la pérdida de uno de sus canes por envenenamiento. Estos y otros detalles se podrán ver en la exposición que tendrá lugar el próximo mes de julio en el Palacio de Buckingham.