La curiosa anécdota que protagonizó uno de los corgis de Isabel II

El libro de Angela Kelly, modista personal de la reina Isabel II de Inglaterra, The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ( El otro lado de la moneda: la Reina, la cómoda y el armario) no deja de sorprender. La revista HELLO! de esta semana adelanta en exclusiva un extracto de este ejemplar en el que revela la curiosa anécdota que protagonizó uno de los perros de raza corgi de la madre de Carlos de Inglaterra cuando un invitado a Palacio tropezó con una de las mascotas.

Lejos de enfadarse, la abuela de los príncipes Guillermo y Harry tuvo la mejor reacción cuando Harry Collins, de la joyería Collins & Sons, visitó a la Monarca para presentarle un broche que había diseñado para celebrar el centenario de la reina madre. En su libro, Angela Kelly cuenta lo siguiente: “Había leído en alguna parte que, cuando sea posible, uno no debería dar la espalda a la Reina. Desafortunadamente el señor Collins no se dio cuenta de que Linnet, uno de los corgis de Su Majestad, yacía en el suelo detrás de él. Tropezó con Linnet y terminó al lado del perro, tendido en la alfombra con las piernas abiertas. Aterrorizado de haber lastimado a uno de los perros de la Reina, Harry frotó frenéticamente el pecho de Linnet, disculpándose profusamente, pero Su Majestad lo tranquilizó y le dijo que no se preocupara: no era su culpa ya que los corgis tenían la terrible costumbre de acostarse en los lugares más incómodos”.

Isabel II siempre ha tenido al menos un corgi desde que subió al trono en 1952 y su amor por esta raza de perros comenzó cuando era una adolescente. Su padre, el rey Jorge VI, le regaló a Susan, por su 18 cumpleaños. Durante su reinado, la soberana ha tenido más de 30 corgis, muchos de los cuales fueron descendientes directos de su primer perro.

El último corgi de la Reina, Willow, murió en el año 2018 y supuso una dura pérdida para ella pues fue la última mascota que tuvo que descendía directamente del perro que le regaló su padre. Tres años antes de esta muerte, la Reina decidió dejar de criar corgis ya que los animales eran bastante inquietos y temía que le provocaran una caída. Sin embargo, la Reina todavía tiene dos dorgis –cruce de corgi con perro salchicha-, llamados Candy y Vulcan, que era el tipo de can que criaba su difunta hermana, la princesa Margarita.

