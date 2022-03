¡No hay tregua para Meghan Markle! Su hermano protagoniza 'un robo' en Buckingham

Recientemente Meghan Markle se sinceraba sobre lo duro que le resultaba convivir con la presión mediática, especialmente desde que es madre, pero hay otro frente con el que Meghan tiene que lidiar y del que es muy difícil escapar: su familia paterna. Las duras declaraciones tanto de su padre, Thomas Markle, como de sus hermanos amenazaron en su momento con enturbiar la felicidad de una Meghan a punto de casarse con el príncipe Harry. Tras el enlace, las cosas se calmaron ligeramente, pero los dardos contra ella o las salidas de tono de su familia han sido una constante. Ahora a la duquesa de Sussex le llega otro envite. En esta ocasión, el protagonista es su hermano Thomas Markle Jr que ha decidido protagonizar un polémico anuncio de cerveza que no dejará a un solo Windsor indiferente.

Según informa el medio estadounidense Page Six, el anuncio está ambientado en una recreación del Palacio de Buckingham y el hermano de la duquesa interpreta a un ladrón que se cuela para robar unas joyas que se encuentran en una caja fuerte, pero de camino decide incluir también en el botín un pack de seis cervezas de la marca que publicita. Justo cuando está a punto de completar su misión y bobby británico le intercepta y le dice: "En nombre de la Reina, suelte todo lo que lleva". En este momento se produce el giro de guión que más ampollas levantará. El ladrón se reune con una mujer con una tiara que parece interpretar a Meghan Markle y le dice: ¿Conseguiste la corona? A lo que el protagonista responde. "No, conseguí algo mejor", en referencia a las latas de cerveza. Es entonces cuando brindan y escapan en el coche.

El anuncio no solo parodia la vida en Buckingham, sino que presenta a una supuesta duquesa de Sussex como cómplice de un robo. Sin duda, tiene todos los ingredientes para provocar expectación de cara a su emisión, que se prevé que sea en la próxima Superbowl que tendrá lugar en febrero de 2020, pero ninguno para contribuir a limar asperazas entre los Markle. Por si fuera poco, Thomas Jr. dedicó en el set de rodaje unas declaraciones poco halagüeñas a su hermana acusándola de ser poco agradecida con su padre. "Nuestra padre fue el que logró que Meghan llegara a donde llegó en Hollywood... Él era el mayor apoyo de Meghan, pero una vez que fichó por Suits se distanció de toda la familia y comenzó a actuar como si fuera mejor que nosotros", declaró implacable el hermano de Meghan.

La tensa relación de la duquesa de Sussex con su familia ha sido una de las razones que ha llevado al príncipe Harry a tomar cartas en el asunto y demandar a ciertos medios de comunicación británicos. Las acusaciones a las que ha tenido que hacer frente, han provocado no solo que las amigas más íntimas de la Duquesa salgan en su defensa, sino también que su esposo emprenda acciones legales para evitar que la historia de Diana de Gales se repita. "Este es un juego que no hemos estado dispuestos a jugar desde el principio. He sido testigo silencioso de su sufrimiento durante demasiado tiempo", explicaba Harry recientemente en su comunicado.

