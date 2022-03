En ¡HOLA!, el drama familiar de Meghan y la carta que ha provocado la demanda de Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle se daban el 'sí, quiero' el pasado 19 de mayo de 2018 ante la mirada atenta de millones de espectadores: una boda de ensueño en Windsor. Ha pasado poco más de un año y ni el nacimiento del primer hijo de los duques de Sussex, Archie Harrison, el 6 de mayo de 2019, ha conseguido frenar la polémica. En la primavera de 2017, Meghan -favorita de los británicos y de la prensa- gustaba a todos tanto como los aires de cambio que había traído a Londres, pero dos años después, vive sumida en un profundo y silencioso "sufrimiento". Esta semana en las páginas de la revista ¡HOLA!, ya a la venta en tu quiosco habitual, puedes encontrar un excepcional reportaje sobre la difícil situación del nieto de la reina Isabel II y su esposa.

VER GALERÍA

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O DESCÁRGATELA AQUÍ A PARTIR DEL LUNES

Tras su enlace real, los duques de Sussex se han visto envueltos en numerosas polémicas: desde el costo millonario de las reformas de su casa en Windsor, al uso de aviones privados que la opinión pública valoró muy negativamente, teniendo en cuenta su mensaje ecologista. Del "baby shower" de película -superaría los 400.000 euros de gasto, aunque, tal y como dijo Kensington, fue financiada de forma privada- en Nueva York, al bautizo a puerta cerrada de Archie en el castillo de Windsor. De sus gastos en ropa, a los enfrentamientos con Kate Middleton, que ahora parecen superados. Ahora, el príncipe Harry y Meghan han dicho basta a lo que de verdad ha hecho daño a la Duquesa: su propia familia, una auténtica pesadilla. Esta semana la revista ¡HOLA! desgrana el drama familiar de Meghan y la carta que ha provocado la demanda del nieto de la Reina.

VER GALERÍA

LA REVISTA ¡HOLA! DE ESTA SEMANA ESTÁ A LA VENTA YA EN TU QUIOSCO HABITUAL

La tensa relación con su padre, Thomas Markle, ha provocado no solo que las amigas más íntimas de la Duquesa salgan en su defensa, sino también que el Príncipe emprenda acciones legales para evitar que la historia de Diana de Gales se repita. "Este es un juego que no hemos estado dispuestos a jugar desde el principio. He sido testigo silencioso de su sufrimiento durante demasiado tiempo", ha explicado Harry en su comunicado. En el último número de la revista, puedes encontrar las palabras del círculo más íntimo de Meghan ante una situación que describen injusta y de acoso, así como el comunicado completo de Harry y las razones por las que ha tomado esta decisión durante su viaje oficial a Sudáfrica.