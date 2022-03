Ni te imaginas cuál es el nombre en clave de Isabel II que utiliza su equipo de seguridad

La mayoría de la gente la conoce como Isabel II de Inglaterra. Pero Elizabeth, Lilibeth -como la denomina don Juan Carlos- o Gan Gan -como la llaman sus nietos- es conocida entre los miembros de su equipo de seguridad por otro nombre, uno que hasta el momento no había trascendido y que acaba de hacerse público, gracias a una fuente cercana. Un asistente ha revelado al diario The Sun que, cuando la soberana se encuentra cumpliendo con alguno de los compromisos oficiales o de los actos públicos a los que suele acudir, sus guardaespaldas preservan su identidad y, sobre todo, garantizan su seguridad recurriendo a un nombre de pila secreto.

El nombre clave en cuestión es Sharon o, directamente, S, tal y como ha deslizando dicha fuente, que ha avanzado también otros apodos que utilizan los miembros del equipo de seguridad para referirse a otros integrantes del clan Windsor. En estos círculos, por ejemplo, el príncipe Harry es conocido como David Stevens, mientras que se refieren a su esposa, Meghan Markle, como Davina Scott. Todo apunta a que las iniciales de ambos motes, DS, responden a las de sus títulos: duque y duquesa de Sussex.

No es de extrañar, teniendo en cuenta que, por otro lado, el príncipe Guillermo es conocido como Danny Collins y su mujer, como Daphne Clark. Ambas iniciales, DC, son las mismas que se utilizan para referirse al duque y a la duquesa de Cambridge. "Si encuentra un un número de teléfono perteneciente a un asistente real o a un miembro de seguridad, nunca encontrará los nombres de Harry o Meghan. Es demasiado arriesgado que esto caiga en las manos equivocados", asegura esta fuente. Para evitar tentaciones, además, estos nombres en clave suelen cambiarse con regularidad.

No sabemos si a la reina Isabel II le habrá molestado que trasciendan los nombres con los que se les conoce en el ámbito de la seguridad, lo que sí es cierto es que el hecho de que se revelen detalles de la privacidad de palacio no siempre es una fuente de malestar para la Familia Real. Sin ir más lejos, hace solo unos días la estilista Angela Kelly compartió fotografías nunca vistas de sus 25 años trabajando junto a la monarca en un libro titulado The other side of the coin. Lo ha hecho contando con la aprobación y el permiso de Su Majestad, un hecho insólito para cualquier empleado de Buckingham.

