La aparición de Archie, el séquito real... los nuevos detalles de la gira africana de Meghan y Harry

Dentro de unos días Meghan Markle regresará al trabajo, después de su baja por maternidad. Lo hará en la presentación de su nueva colección de ropa. Poco después, podremos volver a ver al fin la carita de su hijo Archie Harrison. Esta aparición tendrá lugar con motivo de la gira que tienen previsto realizar los duques de Sussex por África entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre. Para entonces, el pequeño tendrá ya casi cinco meses, pues nació el pasado 6 de mayo en el Hospital de Portland de Londres. De hecho, este viernes, cuando han trascendido más detalles del esperado viaje del príncipe Harry y los suyos, la familia está en plenas celebraciones por el cuarto mes de vida de Archie.

Así será el viaje de los duques de Sussex a África ¡junto al pequeño Archie!

Este periplo africano supondrá una nueva aparición del bebé, tal y como desvela HELLO Magazine!. Lo que se está intentando es diseñar un programa en el que primen los horarios y las rutinas del pequeño, sobre todo las que tienen que ver con la hora del baño y la de dormir. De ahí que todavía no se haya especificado qué momento exacto de los actos que conforman la gira africana han elegido los duques de Sussex para posar con Archie. La publicación apunta a que no será el primer día, en Ciudad del Cabo, sino más adelante y que probablemente la aparición del bebé coincidirá con un evento en el que los niños tengan cierto protagonismo.

En el recorrido que realizarán Harry y Meghan por el continente africano constan paradas en Sudáfrica, Botsuana, Angola, Dirico, Huambo, Luanda -en estos cinco últimos puntos estará el duque en solitario-, Malawi y Johannesburgo. Durante toda la gira estarán acompañados por un amplio despliegue de personas que forman parte de su equipo de trabajo y que cuentan con la confianza de la pareja. No faltará, por ejemplo, la secretaria privada Samantha Cohen, que pronto será reemplazada por cierto por Fiona Mcilwham, quien también se sumará a parte del viaje. Con ellas estará la subsecretaria privada Heather Wond, la jefa de prensa Sara Latham -exempleada de los Clinton-, así como Tessa Jowell, Marnie Gaffney y Julie Burley.

Como coordinadora de programa figura Clara Madden -que anteriormente trabajó para los duques de Cambridge-. Harry y Meghan cuentan también para su periplo africano con varios asistentes personales, un peluquero privado y, como no podía ser de otro modo, con la niñera de Archie, que fue fotografiada por primera vez a finales de agosto a bordo del avión privado que trasladó a los duques de Sussex a su destino vacacional: Ibiza primero y Niza posteriormente. Estos fueron de hecho los primeros viajes que realizó el nieto del príncipe Carlos de Inglaterra, que protagonizará su primer viaje oficial al extranjero con tres meses menos que su primo George de Cambridge, quien lo hizo con ocho meses.

El príncipe Harry ha hablado ya sobre este hito de su hijo y ha confesado sentirse muy emocionado por este viaje familiar a su "segundo hogar". "¡No puedo esperar para presentarles a mi esposa e hijo en Sudáfrica! Los veremos a todos muy pronto", anunció a sus seguidores recientemente en un mensaje junto al que publicó un collage de varias instantáneas de lo más significativas de esta bonita parte del mundo, que fue curiosamente testigo directo de los inicios de la historia de amor de Harry y Meghan, ya que en este lugar disfrutaron de una de sus primeras vacaciones como pareja.

Pero antes de que llegue ese momento, la duquesa de Sussex sorprendía a todos con su inesperada escapada relámpago a Nueva York, para celebrar la victoria de su amiga Serena Williams en el US Open de Estados Unidos. Según adelantó el diario The Times, Meghan Markle reservó en solitario un vuelo comercial el viernes por la mañana. En su viaje únicamente le acompañó su equipo de seguridad, pero no el personal de confianza.