Meghan y Harry... ¡por fin tienen niñera! De momento no ha sido desvelada la identidad de la encargada del cuidado del pequeño Archie

Siempre se supo que el príncipe Harry y Meghan habían contratado a alguien para que les ayudara con el cuidado de su hijo Archie, de tres meses, sin embargo, poco o nada se sabía sobre ella, hasta ahora que por primera vez ha sido fotografiada. El diario británico The Sun ha publicado las primeras imágenes de la “nanny” subiendo al avión privado de los diques de Sussex tras poner fin a sus vacaciones en Niza.

Y aunque su identidad aún no haya sido desvelada, los medios de comunicación ingleses, señalan que esta sería la tercera niñera que contrastan Harry y Meghan desde que se convirtieran en padres. Según estas informaciones, la primera niñera no encajaba con el perfil que ellos buscaban y la segunda tan solo se encargaba del cuidado de noche. La niñera actual, al parecer, no reside en Frogmore Cottage, la residencia oficial de los duques de Sussex, aunque todo a apunta a que será la encargada de velar por el pequeño Archie en la gira africana que la pareja tiene programada realizar el próximo otoño.

Este nuevo fichaje se produce tan solo unos días después de que Harry y Meghan contrataran a un ama de llaves para Frogmore Cottage y una nueva secretaria privada, Fiona Mcilwham, ex embajadora británica en Albania y quien se define a sí misma en Twitter como una “super madre”. Fiona, quien reemplazará a Samantha Cohen, se hará cargo de las relaciones públicas y los asuntos privados de la pareja.

La decisión de Harry y Meghan de contratar a una niñera real no debería suponer ninguna sorpresa. Las niñeras han formado parte de la familia real inglesa durante décadas, y parece que así seguirá siendo. Cuando el príncipe George tenía ocho meses, el duque y la duquesa de Cambridge decidieron contratar a la española Maria Turrion Borrallo, quien ahora también se encarga del cuidado de sus otros dos hijos, la princesa Charlotte, de cuatro años, y al prín

cipe Louis, de uno.

Guillermo y Harry también también tuvieron varias niñeras, incluida su amada Tiggy Legge-Bourke, quien fue una de las invitadas a la boda real de Harry y Meghan en 2018. Los especialistas en realeza también han especulado con la posibilidad de que Tiggy fuera una de las madrinas de bautizo de Archie, tras verla asistir como un miembro más de la familia a la ceremonia que tuvo lugar el pasado mes de julio.

