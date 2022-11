Los reyes Guillermo y Máxima cuentan cómo está su hija mayor tras las amenazas que han cambiado su vida La princesa Amalia ha tenido que dejar de vivir en Ámsterdam y no puede tener la misma vida que otros universitarios

La etapa que atraviesa Amalia de los Países Bajos no es fácil ya que ha cambiado por completo su vida universitaria, con la que estaba muy ilusionada, por una amenaza de secuestro o ataque por parte de la mafia. De cómo se encuentra la heredera al trono neerlandés, que en diciembre cumplirá 19 años, han hablado sus padres durante una visita oficial de tres días a Grecia. "Está bien dadas las circunstancias", han dicho los reyes Guillermo y Máxima en el país heleno, donde llegaron el lunes 31 de octubre y permanecen hasta este mismo miércoles 2 de noviembre, cuando han visitado Tesalónica tras estar también en Atenas.

Máxima de los Países Bajos ha explicado que la situación de su hija por el momento no ha cambiado y que se siente muy orgullosa de cómo la Princesa de Orange está afrontando que su sueño se haya truncado por los cambios y las nuevas circunstancias. Además, ha indicado que tienen que tomar una decisión al respecto, pero no hay fecha límite definida ni tampoco se barajan posibilidades. "En algún momento tenemos que tomar la decisión sobre lo que vamos a hacer y cuánto tiempo tomará, pero por ahora va bien", ha explicado. Como madre, ha reconocido que le gusta que la mayor de sus tres hijas viva en casa, pero es consciente de que "no es deseable para una jovencita de casi diecinueve años".

Mientras que Amalia de los Países Bajos ha tenido que cambiar de planes durante sus primeros meses como universitaria, estas novedades no han afectado a sus dos hermanas, que siguen adelante con sus rutinas, sin modificaciones. La hija mediana del monarca y su esposa, la princesa Alexia, estudia segundo de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales (es compañera de la princesa Leonor) y actualmente disfruta de unas vacaciones otoñales. Por su parte, la benjamina de la Familia Real, la princesa Ariane, acude al colegio en La Haya. "Tienen una vida estándar con sus amigos. Viven sus propias vidas", ha dicho el rey Guillermo Alejandro.

Semanas atrás, y con visible preocupación, la Reina ya explicaba que el peligro que rodea a su primogénita tiene importantes consecuencias en su vida como no poder salir ni tampoco llevar a cabo la vida estudiantil que sí tienen sus compañeros de facultad. Por su parte, el Rey decía entonces también con intranquilidad que la princesa Amalia es muy valiente ante estas inesperadas restricciones en su libertad. También el primer ministro Rutte aseguró estar "muy preocupado" por la heredera, confesó sentirse "mal por ella" y tranquilizó contando que los servicios de seguridad velan día y noche por su bienestar.

Ante la amenaza que sufre la primera en la línea sucesoria al trono de los Países Bajos no ha sido suficiente con aumentar su seguridad. La princesa Amalia sigue asistiendo a clase en la Universidad de Ámsterdam, donde estudia Política, Psicología, Derecho y Economía, carrera en la que ya se han hecho los primeros exámenes, sin embargo, ya no vive en el piso que compartía con otros compañeros en la capital. Un duro varapalo para una nueva etapa con la que se había mostrado muy emocionada. "Tengo muchas ganas de que llegue. Espero conocer mucha gente, aprender cosas nuevas… Pero el estudio es lo primero. No es solo diversión y fiesta", decía.

