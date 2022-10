El sueño truncado de Amalia de Países Bajos tras ser amenazada

La etapa que en septiembre comenzaba Amalia de los Países Bajos como universitaria está siendo muy diferente a lo esperado. Existe un serio riesgo de que la hija mayor de los Reyes pueda ser secuestrada o de que sufra un ataque y para evitarlo no ha sido suficiente con aumentar su seguridad. La heredera al trono neerlandés ha tenido que cambiar radicalmente de planes: sigue asistiendo a clase en la Universidad de Ámsterdam pero ya no vive en la capital con otros compañeros sino que está de nuevo en el palacio de Huis ten Bosch con sus padres y su hermana menor. La princesa de Orange no puede seguir con normalidad con su vida de estudiante, un camino que desde el inicio ha estado lleno de obstáculos.

"Tengo muchas ganas de que llegue. Espero conocer mucha gente, aprender cosas nuevas… Pero el estudio es lo primero. No es solo diversión y fiesta", decía la princesa Amalia antes de comenzar a estudiar Política, Psicología, Derecho y Economía, carrera en la que este mes de octubre ya se realizan los primeros exámenes. Estaba ilusionada con tener una rutina igual que la del resto de estudiantes y disfrutar de experiencias únicas como compartir casa con otros jóvenes o moverse en bicicleta por Ámsterdam. Aspectos que para muchos pueden parecer cotidianos pero que no forman parte de la normalidad para los miembros de la realeza. Ahora, las circunstancias y el temor a que pueda pasarle algo ha obligado a la futura reina de los Países Bajos a renunciar a sus sueños.

La Princesa, que en diciembre cumplirá 19 años, se tomó un año sabático antes de entrar en la universidad. Durante esos meses formó parte de un proceso de solicitud y selección para estudiar en Ámsterdam, pero según se fue acercando el momento, comenzaron a llegar los primeros contratiempos. Tenía intención de entrar en una hermandad, pero entonces comenzó a circular un vídeo en el que miembros de la Amsterdamsch Studenten Corps y Amsterdamsche Vrouwen Studenten Vereeniging dirigían insultos misóginos y sexistas durante una fiesta celebrada el pasado julio. A ver las imágenes, la Casa Real confirmó no entraría en este grupo estudiantil por decisión propia.

Guillermo y Máxima de los Países Bajos consideran que esta situación tiene consecuencias muy grandes" para la mayor de sus tres hijas, a la que definen como "muy valiente”. No puede llevar a cabo la vida que había imaginado, y tampoco la rutina de los compañeros y amigos con los que comparte clase. Se han ido al traste sus ilusiones de poder tener una etapa universitaria feliz, tranquila y divertida al igual que otros Reyes, Principes y herederos, incluido su propio padre o su hermana mediana. Cabe recordar que la princesa Alexia estudia Bachillerato desde el año pasado en el UWC Atlantic College, por el que pasó su progenitor antes de matricularse en la Universidad de Leiden. En este internado también está la princesa Leonor y estuvo Elisabeth de Bélgica.

Cuando ha llegado la hora de formarse, casi todos los miembros de las Casas Reales europeas han podido disfrutar plenamente de la experiencia de estar en una facultad y vivir lejos de casa. Felipe VI primero estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y luego se mudó a Washington para iniciar un Máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown. Por su parte, el príncipe de Gales también se tomó un año sabático como la princesa Amalia antes de cursar Historia del Arte en St Andrews (Escocia), donde se enamoró de Kate Middleton.

Felipe de Bélgica hizo Historia Constitucional en el Trinity College de Oxford y un máster en la Universidad de Stanford en California. Victoria de Suecia, madrina de la princesa de Orange, se mudó a Francia para estudiar francés en el Centre international d'études françaises de la Université catholique l'Ouest en Angers. Después se mudó a los Estados Unidos para hacer Ciencias Políticas e Historia en la Universidad de Yale. Su homólogo danés, el príncipe Federico, fue alumno de Harvard, donde terminó también Ciencias Políticas. Por su parte, Haakon de Noruega estudió la misma carrera en la Universidad de California en Berkeley y un máster en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres.