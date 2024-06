Casa Real desmiente que la Reina Letizia vaya a ser operada por la fractura que sufre en un pie

La reina Letizia no tiene que pasar por quirófano. Así lo ha asegurado Casa Real tras ponernos en contacto con su departamento de comunicación. "No es cierto que Su Majestad la Reina vaya a ser operada de la fractura que sufre en un pie", han contestado. La información sobre una posible cirugía surgió tras un encuentro de la esposa de Felipe VI y Belén Esteban en el acto de clausura de la XVI convocatoria de Euros de tu Nómina, en el que empleados del Banco Santander, a través de donaciones, impulsan proyectos que mejoren la sociedad

VER GALERÍA

Según contó horas después Belén, durante su conversación le preguntó a la Reina cómo se encontraba, pues hace más de un mes que se fracturó la falange proximal del dedo central del pie derecho tras golpearse contra una mesa en su residencia del Palacio de la Zarzuela. Desde entonces, doña Letizia usa calzado ancho y plano y camina con una leve cojera. "Le he dicho: 'Letizia, vamos las dos en playeras'. Luego le he dicho que cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar", comentó la colaboradora.

VER GALERÍA

Zarzuela solo informó en su momento, a primeros de mayo, de la lesión en el pie de la Reina, y desde entonces no se han dado más detalles sobre la evolución de la dolencia de doña Letizia hasta esta aclaración. En las últimas semanas, el calzado utilizado por la Reina ha acaparado todos los focos después de que el pasado 17 de abril se la viera sentada en el besamanos de la cena de gala que los reyes de Países Bajos ofrecieron a don Felipe y doña Letizia durante su viaje de Estado. La imagen fue de lo más sorprendente y tuvo un gran impacto, ya que nunca antes se había producido. La esposa de Felipe VI saludó a los 240 invitados desde una silla. El hecho de tener que estar cerca de una hora de pie, sin moverse y sobre unas sandalias de 12 centímetros (las firmaba Martinelli X Redondo Brand) hizo que la Reina optara por una postura más descansada y así evitar que se agudicen los síntomas del neuroma de Morton que padece de forma crónica desde hace años.

A este problema se suma la fractura en la falange que ha obligado a practicar una sindactilia terapéutica, es decir, realizar la sujeción de dos dedos contiguos para favorecer la inmovilización.La recomendación médica incluyó aplicar hielo y descanso, pero "la voluntad de doña Letizia es mantener la agenda prevista de actividades, aunque deberá hacerlo con ese calzado diferente al habitual, incluso en actos oficiales o de gala, durante el tiempo necesario -posiblemente semanas- hasta la consolidación de la falange fracturada", tal y como Casa Real informó entonces.