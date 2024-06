La reina Letizia recuerda su viaje a Guatemala en un acto solidario con Belén Esteban entre los asistentes

La reina Letizia se ha desplazado este jueves hasta Boadilla del Monte (Madrid) para presidir el acto de clausura de la XVI convocatoria de Euros de tu Nómina, en el que empleados del Banco Santander, a través de donaciones, impulsan proyectos que mejoren la sociedad. En la edición de este año han resultado ganadores dieciséis proyectos que recibirán un montante económico para poder desarrollar su proyecto.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Para esta cita, doña Letizia ha acudido con un traje pantalón en color malva y se ha sentado en el auditorio del centro de formación El Solaruco de la Ciudad del Santander junto a Ana Botín, presidenta ejecutiva de la compañía, en un acto en el que el periodista Ángel Expósito ha ejercido de maestro de ceremonias.

VER GALERÍA

Entre los miembros del público se encontraban Belén Esteban, que colabora con diversas fundaciones y ha hecho importantes donaciones, y la periodista Pilar García de La Granja, impulsora de la fundación Querer, que fomenta el trabajo multidisciplinar para diagnosticar trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje.

- La reina Letizia, conmovida al visitar a las mujeres de un centro contra la violencia de género en Guatemala

- Las reuniones con las que doña Letizia se ha preparado su viaje a Guatemala

- Así ha sido el paso de la reina Letizia por la Feria del Libro: del momentazo con Vetusta Morla a los libros que se ha llevado

El acto lo ha cerrado doña Letizia, que ha subido al escenario para lanzar un mensaje de agradecimiento “a todos los que pensáis en los demás, para que el camino sea real, para que una persona con síndrome de Down tenga un trabajo estable, para que quien padece ELA tenga esperanza y haya investigación más investigación, para que un joven con vulnerabilidad se sienta acogido, para que un niño con una enfermedad neurológica tengan el apoyo, todo el apoyo que necesitan en el colegio, para que una niña que ha sobrevivido a un cáncer no pase el resto de su vida cargando además con las secuelas que ha podido tener ese cáncer, para que una madre o una cuidadora, a menudo las dos cosas a la vez, tenga un respiro, para que un anciana o un anciano, sienta que no está solo y que no está abandonado. Gracias". También ha querido mostrar su “admiración y respeto a todas las personas que empleáis muchas energías, muchos recursos y tiempo para que todo sea posible”.

VER GALERÍA

En último lugar, la Reina ha recordado su viaje de cooperación a Guatemala y ha contado sus impresiones. “He visto vidas muy complicadas y de sufrimiento. Una mujer casi de mi edad que había sido vulnerada y violentada me dijo. ‘Mire, Reina, yo llevo muchísimos años que no sé cómo estoy viva, vivía por inercia, como una zombi hasta que llegó una persona de la cooperación española y me ofreció dos soluciones. Me sentí con menos tristeza y por primera vez en la vida pensé que a lo mejor en la vida había una oportunidad para mí'.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En esta edición, Euros de tu Nómina ha recaudado un total de 695.788 euros que han donado 2.800 trabajadores del Santander, más la aportación del Banco que iguala la cantidad aportada por los empleados. De entre todos los proyectos presentados, un comité interno de selección, formado por representantes de diferentes divisiones y sociedades del Grupo, seleccionó 28 finalistas y entre ellos, 3.176 empleados del Banco en España eligieron por votación on line los proyectos ganadores.

VER GALERÍA

Desde que se puso en marcha este programa solidario, se han repartido seis millones de euros entre 153 iniciativas de ONG en España y se ha ayudado a cerca de 650.000 beneficiarios. Además, se han reconocido tres proyectos ganadores de la Convocatoria Santander Ayuda de la Fundación Banco Santander para apoyar la lucha contra la pobreza en la infancia y la adolescencia en España.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Recordamos las anécdotas de la reina Letizia en la Feria del Libro

- Te contamos por qué se han reunido los reyes Felipe y Letizia con Marta Ortega

Este es el primer acto oficial de doña Letizia desde que la semana pasada emprendió su noveno viaje de cooperación que la llevó a Guatemala, donde pudo ver las iniciativas que España realiza en materia de desnutrición infantil y de erradicación de la violencia de género en el país. Vestida con el chaleco rojo de cooperante, la Reina se encontró con la primera dama guatemalteca, Lucrecia Peinado, se reunió con los miembros de la Oficina de Cooperación Española en Guatemala, supervisó las obras de la Escuela Taller Norte, la primera que se creó tras el huracán Mitch en 1998. También conoció las necesidades de la población indígena, que acusa mucho más las desigualdades.