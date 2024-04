Mario Marzo desvela su curioso encuentro con la reina Letizia, ¡en el que ella se declaró su fan!

Mario Marzo ha compartido una simpática anécdota con una fan inesperada ¡la reina Letizia! El actor, de 28 años, tuvo un encuentro con la esposa del rey Felipe el pasado 20 de febrero en Salamanca durante la proclamación del premio Arte 2024, que recayó en manos de Vicky Luengo, en el CAEM (Centro de Artes Escénicas y la Música). Una gala en la que el intérprete madrileño ejerció de maestro de ceremonias.

Tal y como ha explicado la estrella de Los Protegidos en su podcast ¿Quieres ser mi amigo?, que se emite en la plataforma Podimo, doña Letizia conocía a la perfección a su familia, de la que suele presumir con orgullo en sus perfiles públicos. “Después de saludar a todo el mundo viene a mí y me dice, 'Mario qué ilusión me hace verte. Me hacéis muchísima gracia tu mujer que es tan alta y tú con los niños. Me encantáis'”.

Hay que recordar que el artista es el protagonista de una preciosa historia con la modelo y violinista Ana Campo, con la que se dio el ‘sí, quiero’ en abril de 2022 tras siete años de noviazgo en una original boda al aire libre en una finca privada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid a la que acudieron, entre otros, Ana Fernández, Gracia Olayo y Maggie García. Apenas nueve meses después de sellar su amor, el matrimonio dio la bienvenida a los mellizos Luca y Leo, dos niños muy simpáticos y traviesos que celebraron su primer cumpleaños el pasado mes de enero.

De la misma manera, doña Letizia se deshizo en halagos con la polifacética carrera de Mario, que además de despuntar en el mundo de la interpretación es pianista e influencer. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención al músico era la manera en la que la madre de la princesa Leonor había obtenido toda esta información sobre él. “Yo la estaba mirando y dije ‘espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí’ y me dice ‘como no voy a saber de ti si te sigo en Instagram”.

Doña Letizia y el mundo online

Fue en 2019 cuando descubrimos que la reina Letizia no solo no es ajena a las redes sociales, sino que, incluso tiene su propio perfil. Una información que desveló la deportista Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate, que también detalló, que doña Letizia usa el mundo virtual para seguir los pasos de las personalidades que le producen interés, un grupo en el que además de Sandra y Mario también se encuentra la actriz María Hervás.

