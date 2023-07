El consejo que la reina Letizia dio a María Hervás y que demuestra que maneja muy bien las redes sociales

Loading the player...

Ya ha pasado algún tiempo desde que descubrimos que la reina Letizia no solo no es ajena a las redes sociales, sino que, incluso, tiene su propio perfil. Fue la deportista Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate, quien desveló que, en efecto, doña Letizia recurre a las redes para seguir los pasos de las personalidades que le producen interés. Y parece que la actriz María Hervás es una de ellas. La intérprete, que es una gran admiradora de la Reina, ha hablado con mucho cariño sobre el día en que se conocieron, en una cena que fue posible gracias a la Fundación Princesa de Girona. "Es valiente, culta, preparada... cuando la conocí, lo sabía todo de mí (...) había hecho el ejercicio de informarse porque sabía que iba a cenar conmigo", ha explicado. Pero, además, ha contado sobre qué hablaron y ha revelado el consejo que le dio doña Letizia, que demuestra que, en efecto, se maneja perfectamente con las redes. Dale al play y no te lo pierdas.

