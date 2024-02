Vicky Luengo cuenta qué le dijo la reina Letizia durante su cariñoso encuentro

Vicky Luengo es una de las actrices más solicitadas del momento y anoche vivió el estreno de su última serie, Reina Roja. La protagonista de la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez-Jurado (Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco) estaba entusiasmada en la premiere de esta ficción de siete episodios en los que comparte reparto con su compañero en Antidisturbios Hovik Keyuchkerian y Koldo Serra, intérprete de Sin huellas y La casa de papel. "Estoy muy contenta, pero no estoy nerviosa", señalaba la actriz, de 33 años, ante las cámaras de Europa Press a su llegada a la plaza de Colón en Madrid.

Vicky Luengo, que recientemente fue galardonada con el Premio Princesa de Girona Arte 2024 en un acto presidido por la reina Letizia, contó cómo fue ese encuentro con la esposa del rey Felipe VI, con la que se fundió en un cariñoso abrazo: "La verdad es que estoy contentísima, no me lo esperaba, ha sido un premio precioso y no me puede hacer más ilusión. Siento que soy muy afortunada", señalaba la protagonista de Antidisturbios, Madres: Amor y vida e Historias para no dormir. La actriz desveló cuáles fueron las palabras de la reina Letizia al verse: "Me dijo que había visto el tráiler de Reina Roja y que tenía muchas ganas de ver la serie. Estoy entusiasmada". En cuanto a qué le pareció doña Letizia en las distancias cortas, comentó: "Me parece que ella es una gran cinéfila, sabe muchísimo de cine y me parece maravilloso porque el cine forma parte de la cultura, la cultura hace país y creo que tenemos un cine español maravilloso, está llegando a otras fronteras, saliendo de España y creo que es maravilloso que la Reina lo apoye".

Su familia no ha podido faltar en un día tan especial para Vicky: "Vienen hoy mi madre y mi hermano. Mi hermano lleva sin venir a un estreno mío más de cinco años porque vive en otra ciudad y ha tenido a mi sobrina, que es un ser maravilloso, pero tener hijos ya sabemos todos lo que es", contaba repleta de ilusión. "Estoy muy emocionada, muy contenta, creo que les va a gustar mucho la serie", añadía con una amplia sonrisa en su rostro.

Luengo está viviendo un momento álgido en su carrera y ha querido dedicárselo a su madre que siempre creyó en ella. "Se lo dedicó a mi mamá. A mi madre porque al final me ha apoyado siempre y porque considero que ella está muy feliz de que yo haya conseguido estar aquí. En parte es gracias a ella, así que se lo merece". Vucly Luengo comenzó a trabajar como actriz cuando tan solo tenía 15 años. Desde entonces, ha conseguido labrarse una extensa carrera, tanto en teatro como en cine y televisión, y ha participado en películas como Chavalas, Suro, filme con el que obtuvo su primera nominación a un Goya, y Hogar; así como en las series Antidisturbios, cuyo papel de la inspectora Laia le cambió la vida, Madres. Amor y vida e Historias para no dormir.

El rodaje de Reina Roja reconoce que le ha aportado muchas "cosas preciosas". "Ha sido un rodaje muy bonito, me he divertido mucho, he conocido a gente que me los llevo como familia". Y por último, a su paso por la alfombra roja quiso animar a todos los que leyeron la novela a que vean esta serie porque "hemos hecho la serie con muchísimo respeto, amor y en la serie está el alma de la novela, les animo a verla". Reina Roja se estrenará el 29 de febrero en más de 240 países y territorios en Amazon Prime Vídeo.