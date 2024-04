El espontáneo gesto de la reina Letizia abrazando a la actriz Vicky Luengo

Loading the player...

Vicky Luengo se encuentra en un gran momento a nivel profesional. Está a punto de estrenarse la serie Reina Roja, basada en el best seller de Juan Gómez-Jurado, que la actriz de 33 años protagoniza y que llegará a Prime Video en apenas una semana, el próximo 29 de febrero. La intérprete, que estuvo nominada en 2023 al Goya por su trabajo en Suro, acaba de recibir un galardón muy importante, el Premio Princesa de Girona Arte 2024. La gala de entrega, celebrada en Salamanca, ha estado presidida por la reina Letizia, quien ha demostrado ser una gran admiradora de Vicky. No solo estuvo charlando animadamente con ella y siguiendo con mucha atención cada palabra de su discurso, sino que, al finalizar el acto, corrió a abrazarla efusivamente en un gesto muy espontáneo con el que le demostró su admiración. Dale al play y no te lo pierdas.

