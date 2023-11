Los reyes Felipe y Letizia inauguran en Toledo una residencia para personas con trastornos mentales

Los Reyes se han desplazado hasta Toledo para inaugurar la residencia comunitaria Hospital del Rey, situada en el casco histórico de la ciudad, que está dedicada a personas con trastorno mental grave, en una clara apuesta por mejorar la salud de este colectivo que en ocasiones también se encuentra en riesgo de exclusión social. Han viajado un día después de asistir con la princesa Leonor a la solemne apertura de la Legislatura en el Congreso.

Para esta cita, la reina Letizia ha recuperado su imagen más moderna con la chaqueta viral de estampado arty y botones- joya de la desaparecida firma de Inditex Uterqüe.

Este nuevo centro se suma a la red de dispositivos de atención a personas con trastorno mental grave de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que gestiona directa o indirectamente 67 iniciativas de este tipo que atiende a este colectivo y también a los que tienen adicciones y otras enfermedades de larga evolución y que están en riesgo de exclusión social.

La residencia comenzó con diez pacientes y ha ido ampliando las plazas progresivamente hasta contar con 60. El Hospital del Rey fue fundado en 1603 por la Cofradía del Corpus Christi, como lugar de curación para personas sin recursos, labor que realizó hasta el año 1836, cuando pasó a depender de la Beneficencia Provincial convirtiéndose en asilo de ancianos hasta 2005 cuando cerró.

La implicación de la reina Letizia con la visibilización de la salud mental es total y su discurso el pasado octubre con motivo del Día Mundial de estos trastornos se hizo viral cuando abrió el acto citando estos versos del rapero El Chojin: “Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? No se me ocurriría tratar de rapear por respeto a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación titule: ‘La Reina rapea por la salud mental’, rapea entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este. Lo que he leído son palabras, versos del rapero, escritor y compositor El Chojin”. Además, doña Letizia reconoció que “todos tenemos limitaciones, desconfianza, miedos, inseguridades, todos necesitamos herramientas para afrontar la vida”.