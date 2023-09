Agenda privada del monarca El rey Felipe visita a la princesa Leonor en Zaragoza y almuerza con unos amigos en la plaza del Pilar Esta semana la heredera al trono recibía el sable de oficial en una ceremonia muy emotiva junto a sus compañeros, a la que no asistieron los familiares

El Rey ha visitado este sábado a su hija, la princesa Leonor, en la Academia General Militar de Zaragoza donde la número uno en la línea de sucesión se está formando como futura Capitana de los Ejércitos desde el pasado 17 de agosto. Dentro de su agenda privada, el monarca aprovechaba el fin de semana para viajar desde Madrid hasta la ciudad mañana y estar así con su primogénita, a quien seguro tenía muchas ganas de ver en persona y poder abrazarla.

La presencia del soberano en la capital aragonesa se debía también al encuentro informal que ha tenido con unos amigos con los que almorzaba, un grupo de personas entre los que había integrantes de las Fuerzas Armadas y sus respectivas esposas. El jefe de Estado, que esta vez no iba acompañado por doña Letizia, acudía junto al resto de los asistentes al restaurante Tajo Bajo situado en la céntrica plaza del Pilar.

"Ha sido un auténtico honor que hoy nos haya visitado Su Majestad y haya probado platos tan nuestros como la croqueta de borraja o nuestro tataki baturro", se congratulaba el citado local en su perfil público tras haber dado de comer al monarca y sus acompañantes. Al parecer, el menú que han degustado todos ellos incluía también gyozas de ternasco de Aragón con calabaza y miel, según recoge la web enjoyzaragoza.es.

Igualmente, han comido otras delicias como cecina de buey con queso patamulo y aceite trufado, arroz cremoso de boletus, longaniza de Graus y foie. De postre, la opción elegida era torrija de pan brioche infusionado con helado de guirlache y petazetas de chocolate; mientras que la bebida fue un vino Laus tinto crianza. Rubén Martín, chef y dueño del establecimiento, se mostraba feliz y encantado por contar allí con la presencia de Felipe VI.

El cocinero, ganador del concurso de tapas de Zaragoza y uno de los más prometedores en su campo, contaba hoy que "teníamos una reserva de un grupo de treinta personas con un menú cerrado a las dos y media", pero desconocían por completo que entre ellos fuera a estar el soberano. "No sabíamos nada y media hora antes han venido dos escoltas para decirnos que venía el Rey y después han entrado los perros", relataba al Heraldo.

"Les pregunté si querían que cambiase algo y me han dicho que no hacía falta", añadía el chef. "Ha dicho que iba a visitar a la princesa Leonor a la Academia Militar", revelaba después. Don Felipe abandonaba el restaurante tres horas después, sobre las 17:30h, no sin antes fotografiarse con los empleados del local y dejar, además, otro bonito recuerdo a los que allí trabajan.

Tal y como le han pedido, el monarca plasmaba sobre la superficie de un plato vacío un cariñoso mensaje para dejar constancia de su paso por este lugar. "Saludos a todos en Tajo Bajo con todo afecto", ha escrito primero con un rotulador negro para después estampar su firma como si de un autógrafo se tratara. Por último, Rubén Martín presumía que "al final me dijo que le ha gustado mucho el tataki de Ternasco de Aragón", revelaba sobre las preferencias culinarias del Rey.

Esta semana, la princesa Leonor recibía el sable de oficial en una ceremonia muy emotiva junto a sus compañeros, acto celebrado en la Academia Militar y donde no asistieron los familiares. Un mes después de ingresar en el centro, la hija mayor de los reyes vivía uno de esos momentos que no olvidará de su formación castrense.

Al igual que los 612 cadetes que comparten el día a día con ella, recogía esta distinción en el patio de armas de 'La General'. Fueron los alumnos de segundo curso (son un total de 359) los encargados de entregarlos, un gesto que escenificaba la relación de tutela que debe de existir entre los veteranos y los recién llegados.

