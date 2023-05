La reina Sofía promociona en Houston la comida española, primer acto de una minigira por Texas

La reina Sofía se encuentra de viaje en Estados Unidos, país en el que permanecerá hasta el miércoles. La madre de Felipe VI ha viajado a Houston (Texas) para participar en varios actos de diversa índole en esta mini gira norteamericana. Ya sin el luto por la muerte de su hermano, el rey Constantino de Grecia, y con un conjunto de lo más colorido y primaveral, la reina Sofía ha asistido a un certamen en el que se ha promocionado la comida española.

El Spain Fusion Texas 2023 que se desarrolla hasta el 22 de mayo en las ciudades texanas de Dallas, San Antonio, Austin y Houston ha contado con la presencia de la reina Sofía que recorrió los stands de este salón, saludó a los organizadores y se interesó por las demostraciones, catas de productos españoles dirigidos a importadores, distribuidores, comerciantes, cocineros y empresarios de hostelería estadounidenses.

A su llegada al hotel C. Baldwin Curio Collection by Hilton de Houston, la esposa de don Juan Carlos fue recibida por la cónsul general de España en la ciudad, Julia Alicia Olmo y Romero, y por el director de la Spain Fusion Texas 2023. Realizó una visita por esta feria donde los profesionales de la gastronomía y la hostelería están invitados a unirse a esta iniciativa para disfrutar de una exclusiva experiencia educativa inmersiva en comida y vino en apoyo de Foods and Wines from Spain, perteneciente al ICEX Spain Trade & Investment.

Doña Sofía se mostró muy interesada por algunos de los productos que se exhiben y saludó con gran cercanía a los expositores. Además, fue obsequiada con una chaquetilla de chef y se interesó por muchas de las materias primas que allí había.

Este es el primero de una serie de compromisos que la reina Sofía tendrá hasta el miércoles en Houston. Este martes acudirá al acto de presentación del Portal de Historia Hispánica, que tendrá lugar en la biblioteca Julia Ideson, un proyecto de la Real Academia de la Historia y un día después entregará los Premios Sophia a la excelencia del Queen Sofía Spanish Institute en el Museo de Bellas Artes de Houston. Estos reconocimientos se entregan a aquellos que fomentan activamente las relaciones culturales entre España e Hispanoamérica con Estados Unidos a través de la cultura y el humanitarismo. En esta ocasión, los laureados han sido la artista y empresaria ganadora de ocho Premios Grammy Gloria Estefan y su marido y gerente, el músico y productor estadounidense de ascendencia libanesa Emilio Estefan así como Mari Carmen Ramírez, directora fundadora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, e Ignacio Torras, líder ejecutivo de Tricon Energy y patrocinador de las artes de Houston desde hace años.