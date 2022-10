¿Sabías que carrozas de los reinados de Isabel II y Alfonso XII se siguen usando en actos oficiales? Te contamos cuándo y quién viaja en ellas

Es frecuente ver a los reyes de Países Bajos o a los de Suecia en fastuosas carrozas, no así a los monarcas españoles, lo que no significa que nuestro país no disponga de ellas, simplemente, aquí, el Rey no viaja en ellas. Los carruajes que atesora Patrimonio Nacional en las Reales Caballerizas del Palacio Real están en perfectas condiciones para desfilar por las calles de Madrid en el acto de cartas credenciales, en el cual los nuevos embajadores destinados en nuestro país se acreditan ante el Rey. Esta ceremonia, que se repetirá este viernes, está cargada de pompa y ceremonial y se rige bajo uno de los protocolos más antiguos y de mayor prestigio de Europa, que se remonta al siglo XVIII.

Esta mañana, los embajadores de Países Bajos, Nepal, Dinamarca, Iraq, Kuwait y Estonia entregarán las cartas credenciales como representantes y máxima autoridad diplomática de sus países en España. Será una nueva ocasión para poder ver en funcionamiento las carrozas por las calles del centro de la capital que automáticamente transportan a vecinos y turistas a otra época.

Los carruajes que se usan en este acto, que se ha mantenido prácticamente intacto y tal y como Felipe V lo estableció en su Reglamento de Ceremonial en 1717, datan del siglo XIX, de los reinados de Isabel II y Alfonso XII. El embajador y su séquito son transportados en berlinas por personal que también lleva trajes históricos, del reinado de Carlos III, y una escolta de la Guardia Real que acompaña al embajador desde el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, hasta el Palacio Real, atravesando la Plaza Mayor y recorriendo la calle Mayor y la calle Bailén hasta llegar al Patio de la Armería.

La carroza llamada coche de París, con dos caballos, cochero y lacayos abre el desfile y en ella se sientan personal de la Embajada. El embajador viaja en la berlina de gala, con seis caballos, postillón, palafreneros, lacayos y cocheros. Este relevante protocolo se realiza así porque los embajadores son tratados con el mismo rango que un príncipe en país extanjero.

Caballos que escuchan la radio e himnos nacionales

El responsable de que estos carruajes luzcan en todo su esplendor por dentro y por fuera es Carlos Jerónimo, encargado de caballerizas y comitivas, que también es el que se ocupa de que los caballos que tiran estos coches históricos lo hagan a la perfección. “El entrenamiento de los caballos es diario porque van a hacer un trabajo excepcional que no se hace en ningún otro lado y hay que prepararlos.”, asegura Jerónimo. Pero además, estos ejemplares de Patrimonio Nacional escuchan la radio y música para que se acostumbren al bullicio de las calles de Madrid en el acto de presentación de cartas credenciales. “Los caballos pasan al lado de las bandas de música y tienen que estar acostumbrados a esos sonidos que además son a gran volúmen. En las caballerizas les ponemos música, sobre todo himnos nacionales, para que ellos se vayan acostumbrando a todos esos ruidos”, destaca Jerónimo. También los correajes de los equinos son históricos.

Una vez que el cortejo diplomático llega al Palacio Real, sube por la escalera de embajadores a través del salón de Alabarderos, el salón de Columnas y la Saleta Gasparini, hasta el Salón del Trono, donde espera el jefe de Protocolo de la Casa del Rey. A continuación se dirigen a la Antecámara Real pasando por el Salón de Teniers. La ceremonia en sí se desarrolla en la Cámara Oficial, donde se encuentra el monarca acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores.

Los carruajes proceden de los bienes privados de los Reyes y de los correspondientes a la Casa Real que fueron acumulándose hasta 1931. Tras algunas ventas, en la década de 1960 volvió a reagruparse en un conjunto de nueva construcción en los jardines del Campo del Moro, al tiempo que se decidió utilizar algunos carruajes para la ceremonia de acreditación de credenciales de los embajadores extranjeros.