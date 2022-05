El rey Juan Carlos se alojará en casa de su amigo Pedro Campos

Después de dos años viviendo en Abu Dabi, el regreso a España del rey Juan Carlos está despertando mucha expectación, sobre todo en Sanxenxo, en donde se ha confirmado su presencia para la regata InterRías del circuito Copa España 2022 de clase 6mR, antesala de la celebración del Campeonato del Mundo y que arranca este viernes en el Real Club Náutico de la localidad gallega. Aunque de forma oficial todavía no se ha concretado ningún detalle, poco a poco son sus amigos los que perfilan cómo será una visita que de no ser por su tiempo de ausencia no tendría nada de excepcional ya que sus planes y sus gustos parecen no haber cambiado demasiado tras su tiempo fuera.

VER GALERÍA

En las últimas horas ha sido su amigo Pedro Campos, el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y la persona con la que el rey Juan Carlos regresó a la competición, el que ha confirmado a Europa Press que el anterior jefe del Estado se alojará "como otras veces" en su casa ya que allí se siente "muy agusto"; una residencia situada en la parroquia de Nanín, a dos kilómetros y medio siguiendo la costa del lugar del que parten las regatas: el puerto deportivo Juan Carlos I. Se trata de una casa de dos plantas rodeada de vegetación, con vistas al mar y en la que según Campos está previsto que vaya la infanta Elena, quien también ha ido a esta vivienda "ya muchas veces", incluso "el año pasado ella sola" en referencia al último verano cuando acudió a las regatas mientras su padre estaba en los Emiratos Árabes. "Lo suyo son los caballos pero también le gusta navegar", añade Campos.

VER GALERÍA

Hay que recordar que la última noche que el rey Juan Carlos pasó en España, en agosto de 2020 antes de emprender su viaje a Abu Dabi vía Portugal, durmió en esa misma casa después de cenar con Pedro Campos y la mujer de este, Cristina France. Por tanto, en la zona esperan un dispositivo de seguridad similar al de ocasiones anteriores y en el que intervendría la Casa Real, la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo. Una localidad que ya tiene bastante movimiento a estas alturas del año ya que se trata de una de las capitales turísticas de Galicia. Todavía no está claro si el rey Juan Carlos llegará a Galicia el jueves o el viernes, lo que sí esperan en el Real Club Náutico es que llegue justo a tiempo para el registro de participantes en la competición y la reunión de los patrones de las embarcaciones que participarán en la regata prevista para el mediodía del viernes.

VER GALERÍA

El 'Bribón' está 'listo', pendiente del tiempo y a la espera de su capitán

Lo que no se confirma y es posible que esto no suceda hasta horas antes, es si el rey Juan Carlos tiene la intención de tomar el timón del Bribón 500 o acudirá a las regatas como espectador. Como él mismo ha advertido a su tripulación está "desentrenado" tras este tiempo sin regatear, así que podría estar a la espera de confirmar cuáles serán las condiciones meteorológicas definitivas en la ría de Pontevedra para tomar la decisión. Pedro Campos advierte que el 'Bribón' está listo por si don Juan Carlos "se anima" a volver a capitanearlo, pero el presidente del Club Náutico de Sanxenxo recuerda también que lleva mucho tiempo sin navegar. "Viene con la intención de reincorporarse a la vela, pero es una decisión que él es el último que la toma", añade. Con respecto al tiempo, el regatista advierte que "nunca se sabe", aunque "de momento tiene buena pinta". De momento, tras dos pruebas, la embarcación parte ya como una de las favoritas en una competición en la que están inscritos una veintena de barcos de ocho nacionalidades y en la que todos los ojos están puestos en el retorno del que fuera jefe del Estado desde 1975 hasta 2014.

Loading the player...

Periodistas, escritores e historiadores analizan los 40 años de reinado de don Juan Carlos I a través de las portadas de ¡HOLA!, desde su histórica proclamación como monarca hasta su abdicación en 2014, así como diferentes momentos de su vida como rey de España durante estas cuatro décadas. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ?royals? y ?celebrities?. ¡No te lo pierdas!