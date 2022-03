Doña Sofía desafía a la lluvia para no faltar a la cita con sus animales favoritos, los osos panda Ha presidido el acto inaugural del 50ª aniversario del Zoo de Madrid y se ha deleitado observando a Jiu Jiu y You You, dos crías de esta especie que tanto le gusta

Doña Sofía ha comenzado su agenda de la semana con un acto institucional relacionado con una de sus pasiones: los animales. La madre de Felipe VI se ha desplazado hasta el Zoo de Madrid para presidir el acto inaugural del 50º aniversario del parque madrileño, que fue inaugurado el 23 de junio de 1972 en el entorno de la Casa de Campo de la capital. El día era gris y la lluvia ha hecho su aparición pero estos no han sido motivos suficientes para echar para atrás a la reina Sofía que ha disfrutado de una visita en la que ha conocido a Jiu Jiu y You You, las dos adorables crías de oso panda gigantes que acaban de cumplir seis meses y que se presentaban oficialmente en sociedad. Los simpáticos ositos han hecho todo tipo de monerías delante de la abuela de la princesa Leonor, quien no puede evitar sentir debilidad por estos tiernos animales que se han convertido en los auténticos protagonistas del día.

Doña Sofía ha acudido a su cita con estos achuchables animales enfundada en un abrigo tres cuartos de plumas acolchado negro, con pantalones en el mismo tono, para protegerse de las bajas temperaturas que había en Madrid se ha puesto una bufanda en rosa degradada que daba la nota de color a su estilismo. Bajo el chquetón ha lucido una chaqueta de tweed gris con una camisa fucsia y un collar multicolor. En su visita a estos dos peludos habitantes doña Sofía no ha estado sola, ha estado acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, además de por los representantes del Zoo de Madrid.

En esta ocasión no hemos podido ver a la reina Sofía regalarnos las tiernas imágenes a las que nos tiene acostumbrados posando cerca de ellos o cogiéndolos en su regazo, tal vez porque, pese a ser todavía crías, tienen un tamaño y un peso considerables y se ha tenido que conformar con verlos al otro lado de la valla. La madre del rey Felipe también ha podido ponerse al día de los programas de conservación de especies en peligro de extinción, como el rinoceronte blanco e indio, las nutrias gigantes del Amazonas, el orangután de Borneo o el águila imperial, entre otros. Programas en los que participa Zoo de Madrid en el marco de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Doña Sofía no solo es una gran amante de los animales, sino que se preocupa activamente por ellos y lucha por su defensa y cuidado desde la fundación que recibe su nombre.

Durante la jornada ha habido tiempo para un pequeño homenaje para la reina Sofía, quien ha sido obsequiada con un marco con diferentes fotografías que mostraban sus anteriores visitas al Zoo de Madrid con los pandas. Un recuerdo muy especial que, teniendo en cuenta su pasión por ellos, seguro que le habrá hecho mucha ilusión y que se le ha entregado como agradecimiento al "apoyo, amor y preocupación que siempre ha demostrado por la conservación de especies amenazadas", han dicho los responsables del zoológico madrileño.

Su pasión por los osos pandas hace que la reina Sofía los haya visitado con bastante frecuencia en todos estos años. Por ejemplo, en 2017 acudió a conocer a la nueva cría de oso panta gigante, llamada Chulina, que convivía con su madre, Hua Zui Ba. "Era como un peluche. Es monísimo, precioso. Estoy encantada", expresaba emocionada entonces. En noviembre de 2011 fueron Po y De De los que rompieron el protocolo y se encariñaron con la madre de la infanta Elena y nos regalaron un divertido momento junto a ella, mientras uno le daba un lametón en el rostro, el otro se abrazaba a su pierna a modo koala, mientras doña Sofía no podía dejar de sonreír. En 2007, doña Sofía protagonizó un reencuentro con un antiguo conocido ya que visitó el zoo de Madrid para la presentación en sociedad de Hua Zui Ba y Bing Xing, cedidos por el Gobierno de Pekín, a Bing Xing lo había visto en un viaje oficial a China en junio de ese mismo año.

Cabe recordar que esta especie se encuentra entre las preferidas de la abuela de la infanta Sofía. De hecho, en el año 2019 fue galardonada con la medalla de oro de los premios Giant Panda Global en el Ouwehand Zoo de Rhenen, en Holanda, por su gran apoyo a la conservación de estos animales. Sin duda, los osos panda sienten tiene un lugar privilegiado en el corazón de doña Sofía. Su relación con ellos se remonta 1978, cuando el Rey Juan Carlos y ella viajaron a China para iniciar las relaciones diplomáticas y el Gobierno les obsequió con dos ejemplares, Shao Shao y Chang Chang, que fueron los primeros ejemplares en llegar a España. Más tarde, se convertirían en padres y vendría al mundo el mítico Chu Lin, el primer oso panda que nació en cautividad en Europa, uno de las principales atracciones del zoo de Madrid, fallecido en 1996. La colaboración con China ha seguido existiendo para proveer al zoo de más osos panda. Ahora, los pequeños Jiu Jiu y You You se convertirán en el gran reclamo del parque y, al igual que doña Sofía, niños y mayores caerán rendidos a los encantos de estos tiernos peludos.