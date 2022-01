La primera imagen de la princesa Leonor desde su regreso de Gales

Era la imagen más esperada desde hace unos días. No solamente porque la tradicional felicitación con la que los Reyes expresan sus buenos deseos para las navidades se ha hecho esperar, si no porque es la primera fotografía de la princesa Leonor desde que regresase de Gales con motivo de sus vacaciones navideñas que comenzaron el pasado 10 de diciembre. Todo apunta a que la imagen inédita que ha difundido la casa real ha sido tomado durante estos días en los jardines de Zarzuela aprovechando así que la familia vuelve a reunirse por Navidad.

La princesa Leonor y otras 'royals' que estudian lejos de casa

VER GALERÍA

La heredera posa sonriente con un jersey beis de invierno junto a su hermana, la infanta Sofía, que coge su mano cariñosamente mientras posan sentadas en unas butacas, con sus padres, don Felipe y doña Letiiza, tras ellas, cediéndole el protagonismo a sus hijas. El gesto entre las dos hermanas muestra una vez más la gran unión que existe entre ellas. No es la primera vez que ocurre. Cuando la princesa de Asturias puso rumbo a su nueva vida en Gales, donde estudia bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, ya llamó la atención el caluroso abrazo que le dio en el aeropuerto a la Infanta que, a sus 14 años, se mostraba especialmente afectada, ya que por primera vez viviría lejos de su hermana.

El reencuentro se produjo dos meses más tarde, cuando la heredera regresó para presidir los Premios Princesa de Asturias que, tuvo la fortuna de que coincidieron con un periodo de vacaciones. A punto de cumplir los 16 años, Leonor sorprendió entonces con un estilo más adulto, apostando por los tacones, y con mucha más seguridad y aplomo a la hora de hablar en público. A pesar de su lógica evolución, la complicidad con la infanta Sofía seguía intacta. Esa fue la última vez que vimos a la Princesa, por eso, su imagen de vuelta a casa por Navidad era tan esperada, pero su hermana tampoco había aparecido en público desde entonces. En la fotografía familiar que han difundido, se puede apreciar el cambio de la Infanta que, ya en plena adolescencia, deja atrás la niñez a pasos agigantados.

VER GALERÍA

La princesa Leonor pasará así las vacaciones junto a su familia al menos hasta el 5 de enero, cuando está previsto que reanuden las clases en el internado. En Reino Unido no es tradición celebrar la llegada de los Reyes Magos por lo que la hija de los reyes Felipe y Letizia es probable que por primera vez no pueda visitar a su abuelo materno Jesús Ortiz el día 6 de enero, cuando suelen reunirse para comer el roscón. No obstante, tendrá casi un mes para reencontrarse con su familia y amigos y recargar energía para lo que queda de curso en Gales, donde es compañera de promoción de Alexia de Holanda.

La princesa Leonor y otras 'royals' que han viajado lejos de casa para iniciar sus estudios