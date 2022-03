La princesa Leonor ya está en el UWC Atlantic College de Gales Una vuelta al cole muy diferente también para la infanta Sofía: las claves del nuevo curso No solo es un año de cambios para su hermana mayor, también Sofía afronta una etapa crucial

Las imágenes de la despedida de la princesa Leonor en el aeropuerto, diciendo adiós a su familia mientras ponía rumbo ilusionada a una nueva y estimulante etapa de su vida en el extranjero, nos ha dejado la estampa de una normalidad muchas veces oculta entre la institucionalidad y el protocolo que rige la vida de los miembros de la realeza y, dentro de esa normalidad, también la imagen de la infanta Sofía, buscando consuelo en su padre ante este gran cambio para su hermana, pero también, para ella. Lo que ocurría en un segundo plano ha acabado por cobrar casi tanta relevancia como la partida de la princesa de Asturias y ha puesto de manifiesto, además de su lógica tristeza, que ella también se enfrenta a un año en el que van a cambiar muchas cosas, empezando por la vuelta al 'cole'.

No es la primera vez que la infanta Sofia empieza al colegio sin la compañía de su hermana, con la que año tras año protagonizaba la ya clásica escena de las dos saludando a la prensa con su uniforme. El año pasado la pandemia obligó a que los estudiantes empezasen las clases de manera escalonada por lo que las hijas de los reyes iniciaron el curso con dos días de diferencia. Sin embargo, sí será la primera vez que la princesa Leonor no esté con ella en el colegio de Santa María de los Rosales, centro en el que han estudiado desde la educación infantil. El año pasado tampoco pudimos ver otra imagen habitual, la de don Felipe y doña Letizia acompañando a sus hijas en su primer día, también por las medidas anticovid. Aún no se sabe si la próxima semana, sus padres podrán llegar con la Infanta hasta la puerta o, si por el contrario, comenzará ella solo este curso lleno de cambios.

Sofía comienza tercero de la ESO, el último ciclo de la educación secundaria, por lo que se espera que siga profundizando en los conocimientos adquiridos en torno a tres competencias fundamentales: la científica, la lectora y la matemática. Este exclusivo centro escolar basa la enseñanza secundaria en estos tres pilares fundamentales para "la preparación para la vida de los jóvenes en la sociedad contemporánea", tal y como explican en la página web del colegio. Aún por confirmar el protocolo covid de este, año, no hay duda de que será diferente en mayor o menor medida a los dos últimos cursos, profundamente marcados por la pandemia.

En cualquier caso, el mayor cambio para la infanta Sofía será no contar el el día a día con los consejos de su hermana, que ya transitó por el mismo camino dos años atrás. No hay duda de que las nuevas tecnologías facilitarán que el contacto sea constante entre ambas, pero, aún así, tendrán que acostumbrarse a que esas conversaciones se produzcan a miles de kilómetros de distancia. Aunque la princesa Leonor vendrá regularmente a España para cumplir con sus compromisos institucionales, cabe esperar un posible incremento del protagonismo de la infanta Sofía para el próximo curso, que nunca ha estado en un acto oficial sin ella.

Será inevitable que los focos se centren en la benjamina cada vez que acuda a un evento con sus padres, pero, además, tiene la misma edad que Leonor cuando comenzó a tener más peso institucional. Hay que tener en cuenta que su hermana es la heredera, por lo que no se espera que su papel llegue a ser equiparable, pero sí es muy posible que la presencia de la infanta Sofía en la vida pública sea más importante y, sobre todo, independiente de la de su hermana. Era habitual analizar sus gestos, sus conversaciones, los looks similares de ambas o, al contrario, como van reivindicando su estilo, pero siempre a la par. Solo la princesa de Asturias, que ha presidido ya un acto en solitario, ha podido tener el foco para ella sola. Ahora es el turno de Sofía. Este será el año en el que la Infanta brille por sí misma.

Los 13 años de la infanta Sofía en 13 claves

