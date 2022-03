La princesa Leonor, rumbo a su nueva vida

La princesa Leonor lleva acumulando años clave en su vida desde 2018. Aquel año fue, en efecto, clave, ya que comenzó con el Rey imponiéndole la Orden del Toisón de Oro, la más prestigiosa de la corona española, y acabó con su debut hablando en público. Al año siguiente, consagró su papel de heredera con sus primeros discursos en los Premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona. En 2020, inevitablemente, la pandemia lastró ligeramente esta progresión, como lastró tantísimas otras cosas en la sociedad, pero este año, ha dado por inaugurada definitivamente la era Leonor con su primeros actos sin sus padres: uno en solitario y otro con su hermana, la infanta Sofía. Ahora, y aún a riesgo de abusar de las etapas clave, arranca una que no puede considerarse de otra manera. La Princesa, a dos meses de cumplir los 16 años, comienza su formación en otro país, lejos de su familia y de la rutina que siempre ha conocido.

Leonor, ahora sí, será una princesa de las que viven en un castillo

Su llegada a Reino Unido se espera el lunes 30 de agosto, el mismo día que empiezan la clases en el UWC Atalantic College de Gales. Desde el aeropuerto de la capital británica saldrán varios autobuses con destino al imponente castillo de San Donato, que será su nuevo hogar. Allí, se reunirá con más de trescientos jóvenes de ochenta nacionalidades, culturas diferentes y realidades sociales muy distintas: hasta el setenta y cinco por ciento del alumnado accede a través de becas totales o parciales -la Casa Real ya aclaró que los Reyes costearán de su asignación los 76.482 euros que cuesta la formación-. Entre ellos, hay al menos otra cara conocida, la de Alexia de Holanda, que sigue los pasos de su padre, el rey Guillermo, antiguo alumno del centro.

Los grandes cambios que afrontará

No contará con demasiado equipaje para esta nueva etapa, o al menos es lo que recomiendan quienes ya han pasado por el colegio. Según ha podido saber ¡HOLA!, la promoción de Leonor lleva desde mayo comunicándose a través de un grupo de Whatsapp con estudiantes veteranos que les dan algunos consejos como que lleguen con máximo dos maletas, ya que no disponen de demasiado espacio en la habitación, teniendo en cuenta que la comparten con otros tres compañeros. Será todo un cambio para la princesa de Asturias, que por primera vez, no compartirá su día a día con su hermana, inseparables desde que eran niñas, ni con sus padres. No obstante, y aunque es consciente del gran reto que se avecina, fuentes cercanas a la casa real aseguran que se encuentra muy ilusionada.

También académicamente, deberá adaptarse a una rutina muy distinta a la que tenía mientras estudiaba en el colegio de Santa María de los Rosales, en Madrid. En primer lugar, no necesitará uniforme, y en segundo, sus obligaciones no acabarán al sonar la campana de la última clase. Las asignaturas se impartirán en pequeños grupos y muchas de las actividades educativas tendrán lugar fuera de las aulas, como en el teatro, las salas magnas o los exteriores. Además, los alumnos compaginarán sus estudios con la realización de un mínimo de dos horas a la semana de servicio comunitario, dos horas de actividad física y dos horas de actividad creativa. Estas tareas se realizarán por las tardes y también los fines de semana. Alrededor de las seis de la tarde, se sirve la cena y, cuatro horas después, los tutores pasan lista antes de dormir.

El primer contacto con los demás estudiantes y el nuevo entorno será bastante atípico debido a la pandemia, ya que las normas le obligarán a guardar una cuarentena de 10 días junto a sus compañeras de cuarto, a la que, sin duda, tendrá la oportunidad de conocer a fondo durante este aislamiento con el que el centro quiere extremar las precauciones ante posibles contagios de COVID. Será después de este periodo cuando tendrá la oportunidad de recorrer todos los rincones de este castillo del siglo XII, uno de los más antiguos de Reino Unido, ubicado en un entorno excepcional de la costa sur de Gales. En total son 50 hectáreas de bosques, tierras de cultivo, valles y hasta un paseo marítimo. Además, el nuevo colegio de la princesa de Asturias tiene un excepcional jardín de estilo Tudor (un estilo arquitectónico que corresponde con el desarrollo final de la arquitectura medieval en Inglaterra) con bestias heráldicas talladas en pedestales que se extiende hasta la bahía y que se encuentra excepcionalmente cuidado.

La princesa Leonor está a punto de comenzar este curso tan importante y tan cargado de novedades que, sin duda, la marcará para siempre. Igual que su padre recuerda con mucho cariño el periodo en el que estuvo estudiando en Canadá cuando tenía tan solo un año más que su hija. Aunque vivirá lejos de la que siempre fue su casa, no perderá de vista sus obligaciones como heredera y la casa real prevé que compagine sus compromisos institucionales con sus estudios, de manera, que es muy probable que no tardemos en ver de nuevo a la Princesa en España.