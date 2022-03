Los motivos que llevaron al rey Guillermo de Holanda al colegio de las princesas Leonor y Alexia

El pasado febrero los reyes don Felipe y doña Letizia anunciaron que la princesa Leonor iba a estudiar programa de estudios del Bachillerato Internacional de la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales. Pocas semanas después fueron los reyes Guillermo y Máxima de Holanda los que repitieron esa maniobra y anunciaron en un comunicado que su hija mediana, la princesa Alexia, acudiría a ese mismo centro educativo del Reino Unido. Si bien en el caso de la princesa de Asturias fue una sorpresa, ya que se barajaban diferentes opciones para ella, como que siguiera los pasos del rey Felipe en Canadá, en el caso de la princesa holandesa no, ya que su padre sí estudió allí. Sin embargo, según recuerda la prensa del país, los motivos que llevaron a Guillermo de Holanda a este internado de Gales fueron otros.

Fue en junio de 1983 cuando Guillermo de Holanda pisó por primera vez el castillo ubicado en Llantwit Major, en las costas de Gales, y lo hizo acompañado por sus padres, la reina Beatriz y el príncipe Claus. Alejados del aplomo que caracteriza las apariciones de las princesas Leonor y Alexia ante las cámaras, el joven príncipe Guillermo, transmitía con sus gestos y su mirada el vértigo ante una nueva etapa que comenzaba lejos de La Haya. A las puertas del imponente castillo charló con el maestro David Hobman y el profesor de holandes, Gerrit-Martin Gerritsen, y se marchó dispuesto a volver semanas más tarde con sus maletas para permanecer allí hasta 1985.

Teniendo en cuenta que Guillermo de Holanda era el futuro jefe del Estado, la expectación en torno a su educación era máxima, igual que lo está siendo ahora todo lo que rodea a la princesa Leonor. Sin embargo, en el caso holandés al parecer fue más lejos y medios del país, como AD, aseguran que el entonces príncipe llegó allí atravesando un momento complicado marcado por las altas expectativas que se generaban en torno a él, a la vez que su día a día estaba marcado el por ritmo de trabajo de su madre y las largas temporadas de tristeza de su padre.

El citado medio recoge el testimonio de Paul Gerretsen que fue rector del VCL, el liceo liberal cristiano en que estudió el rey Guillermo (también sus dos hermanos, los príncipes Friso y Constantijn) antes de marcharse a Gales, cuenta en la biografía Guillermo Alejandro, de príncipe a rey, que tras conversaciones con la reina Beatriz decidieron que sería buena idea llevarse al joven príncipe a un entorno diferente en el que "las expectativas no fueran tan opresivas". "Surgió la opción de que fuera a Atlantic College pero no era fácil, era algo que intentaban cada año dos o tres alumnos del liceo y a Guillermo Alejandro no le dieron prioridad alguna. Cuando estaba haciendo los exámenes de ingreso, la reina Beatriz esperó ansiosa, como todas las madres, sentada dentro de su coche, eso me conmovió", escribió Gerretsen.

El resultado ya lo sabemos, Guillermo consiguió una plaza, se graduó allí en 1985 y regresó a Holanda para estudiar Historia en la Universidad de Leiden. Ese camino es el que ahora comienza su segunda hija, la princesa Alexia, que igual que él y que la princesa Leonor ha completado un minucioso programa de selección que se completa con la máxima discreción. "Fue una sorpresa total para nosotros que la heredera española también vaya a Atlantic College. No sabían quién era hasta que tuvo que presentarse a una entrevista en el último minuto. Alexia y Leonor se conocen, y probablemente se lleven bien". Con estas palabras Guillermo de Holanda reveló al medio holandés RTL Boulevard algo que hasta ahora no se sabía, que las dos princesas se conocieran. "Alexia solo conoce la escuela por fotos y por historias. Me hubiera encantado haber ido allí con ella", añadió el Rey holandés dejando ver que guarda buenos recuerdos de su paso por Gales.

