Los Reyes reciben al presidente surcoreano y su esposa en la primera visita de Estado tras la pandemia

Las salvas han vuelto a sonar con fuerza en la Armería del Palacio Real. Los Reyes recibían esta tarde con honores militares al presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, y su esposa, Kim Jung-sook, de viaje oficial en nuestro país durante los próximos tres días. Se trata de la primera visita de Estado en España desde que estalló la pandemia, casi dos años y medio después de la que realizó el que por entonces era máximo mandatario de Perú, Martín Vizcarra y su mujer Maribel Díaz Cabello en febrero de 2019. En este sentido, aunque en los últimos meses han venido a nuestro país algunos líderes internacionales por distintos motivos, no lo han hecho con la consideración de visita de Estado.

Hoy, como marca el protocolo vigente desde 2017, la Guardia Real ha escoltado al presidente surcoreano en la Plaza de la Armería, donde éste y la primera dama han llegado en un Rolls Royce de Patrimonio Nacional. Tras bajar del automóvil, don Felipe y doña Letizia han saludado a sus invitados con la mano en el pecho y han tenido un primer intercambio de impresiones. A continuación, se ha dado paso a la interpretación de los himnos nacionales y al disparo de 21 salvas de artillería. Seguidamente, el Rey y el presidente de la República de Corea han pasado revista al batallón de honores de la Guardia Real y, ya junto a doña Letizia y la primera dama, recibieron el saludo de las delegaciones oficiales y se produjo el desfile de la Guardia Real. En este recibimiento han participado compañías como la de Monteros de Espinosa, Mar Océano y escuadrilla Plus Ultra, entre otras. Por razones sanitarias y cumpliendo con el protocolo COVID, en la formación se ampliaron las distancias a metro y medio, por lo que el número de guardias reales se redujo en unos 130, de los 370 que participaban en estas ceremonias antes de la pandemia. Otras autoridades presentes en el acto de bienvenida han sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la presidenta del Senado, Pilar Llop; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

Tras este encuentro en el patio del Palacio Real, el dirigente surcoreano, junto a su esposa y dos traductores, se han sentado para tener una breve conversación en el interior con don Felipe y doña Letizia, frente a uno de los históricos tapices que adornan las paredes del edificio. Flanqueados por las banderas de España y Corea del Sur, los Reyes, Moon Jae-in y Kim Jung-sook han charlado sentados ante una mesilla sobre la que había un ramo de rosas blancas y rojas, en honor a los colores del país asiático.

Esta noche en el mismo emplazamiento, se ofrece para Moon Jae-in y Kim Jung-sook una cena de Estado, también la primera que dan los Reyes desde que el COVID-19 fuera declarado pandemia mundial. El aforo se ha reducido en un 50% y solo habrá 60 invitados, mientras que la disposición no será la habitual sino que tanto los anfitriones como los invitados se dividirán en mesas redondas de seis y no en la tradicional Mesa Imperial de 35 metros de largo. El objetivo no es otro que garantizar tanto la distancia de seguridad como el resto de normas sanitarias. Además, otro cambio afecta a la etiqueta ya que los caballeros deberán llevar traje oscuro mientras que las mujeres vestirán de corto.

Habitualmente, este tipo de celebraciones se lleva a cabo en el comedor de gala del recinto palaciego, que es es el más amplio de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Esta estancia destaca por su longitud, 400 metros, ya que es la unión de los tres centrales de la fachada de Poniente, y fue inaugurado el 29 de noviembre de 1879 por los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo. Además, sus paredes albergan obras de arte como tapices de la colección real, tibores chinos del siglo XVIII y jarrones franceses del siglo XIX.

Programada para 2020 y pospuesta por el coronavirus, la visita de Moon Jae-in y Kim Jung-sook se produce en devolución de la realizada por don Felipe y doña Letizia a Corea del Sur en octubre de 2019, y después de que los dos países celebraran el año pasado el setenta aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Además, hacía 14 años del último viaje oficial de un presidente surcoreano a España. Mientras, en su agenda de este miércoles, la reina y la primera dama surcoreana volverán a verse con motivo de su visita conjunta a la Fundación ONCE en Madrid, donde doña Letizia mostrará a su invitada la labor que se realiza desde esta organización en programas de integración laboral, formación y empleo para personas con discapacidad. Es algo que interesa muy especialmente a Kim Jung-sook, volcada en causas sociales de esta índole en su país.

Por su parte, Moon Jae-in mantendrá mañana un almuerzo con Pedro Sánchez, con quien está prevista la firma de una declaración conjunta así como de varios memorandos de entendimiento. El presidente surcoreano visitará igualmente el Ayuntamiento de Madrid, donde se le hará entrega de la Llave de Oro de la ciudad. Asimismo, Moon acudirá al Senado donde será recibido por su presidenta, Pilar Llop. Después, el presidente surcoreano volverá a coincidir con Felipe VI, ambos rumbo a Barcelona para participar en la cena inaugural de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía. La visita del mandatario surcoreano se cerrará al día siguiente, el jueves, con una mesa redonda sobre turismo.

