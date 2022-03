La reina Sofía disfruta de una noche con mucho arte antes de asistir a los Premios Princesa de Asturias

Hoy es una fecha clave para la princesa Leonor y su abuela paterna, la reina Sofía, estará presente en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. Sin embargo, horas antes de la ceremonia, que este año se celebrará en el Hotel Reconquista de Oviedo, la madre del rey Felipe VI tuvo que cumplir con otro compromiso de su agenda en Madrid. Al mismo tiempo que la princesa Leonor, los Reyes y la infanta Sofía recorrían las instalaciones de la Fábrica de Armas de la Vega en Oviedo durante los actos previos a los galardones, Doña Sofía reaparecía en los premios BMW de pintura en el Teatro Real.

La ovación y las cariñosas palabras de Estrella Morente a Doña Sofía

La esposa del rey Juan Carlos fue recibida con una gran ovación a su llegada al palco. Un aplauso de los presentes que duró varios minutos y que recibió muy agradecida. La reina Sofía llegó acompañada de su hermana, Irene de Grecia, que para ella siempre ha sido un apoyo fundamental y más ahora desde la marcha temporal del rey Juan Carlos. Con ella ha pasado el verano en Mallorca y junto a ella acudió a esta entrega de galardones, cuyo broche de gala fue un concierto de Estrella Morente, a beneficio de la Fundación Mundo en Armonía, presidida por la princesa Irene de Grecia, cuyos fondos recaudados irán destinados a mitigar la pandemia en España a través de la ayuda social y la investigación.

En una pausa de su actuación, Estrella Morente se dirigió a la reina Sofía para dedicarle unas entrañables palabras. "Quiero agradecerle que haya estado tan cerca de la cultura. Es la persona que más ha agradecido y ha empoderado a los artistas sde este país. Recuerdo siempre como trataba a mi padre, Don Enrique Morente, así como a los músicos anónimos... Siempre con la misma grandeza y la misma categoría. Le dedico estos poemas de Miguel Hernández, de García Lorca, y este mantón bordado a mano del siglo pasado por el que usted en algún momento se interesó. Gracias Majestad, por esa sensibilidad, que estamos muy en falta de ella".

Un bonito mensaje del que fueron testigos, ente otras personalidades, la soprano Ainhoa Arteta y su marido, Matías Urrea, Cayetano Martínez de Irujo, Fiona Ferrer, Agatha Ruiz de la Prada, Emiliano Suárez y su esposa, Carola Baleztena, Andrés Velencoso o Pepe Barroso Jr.

La reina Sofía presidió la entrega de estos galardones que alcanzan su 35ª edición. La artista valenciana Victoria Iranzo, de 31 años, fue la ganadora del premio, dotado con 25.000 euros, gracias a su obra Rue Africaine. Y en la categoría infantil, que premia el "talento más joven" con 4.000 euros, la madrileña Helena Serrano fue galardonada por El baño del gato.

La presencia de Doña Sofía en los premios Princesa de Asturias

Aunque Doña Sofía no pudo estar ayer junto a los Reyes y sus hijas en Oviedo, hoy se reunirá con ellos para la entrega de los premios Princesa de Asturias. Será esta tarde donde se podrá obtener la primera foto de los Reyes de España y sus hijas con doña Sofía, una imagen que no ha podido producirse este verano en Mallorca. Recordemos que la princesa Leonor en su primer discurso pronunciado el año pasado en el Teatro Campoamor quiso resaltar lo importante que es para ella la presencia de su abuela paterna en esta cita. "Me gustaría dar las gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España", dijo mientras dirigía su mirada al lugar que ocupaba la reina Sofía, que reaccionó al homenaje inesperado con una sonrisa, los ojos brillantes y lanzándole un beso.