La reina Sofía y doña Letizia, el abrazo del orgullo por el fantástico debut de la princesa Leonor

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019 nos ha dejado numerosas imágenes y momentos para el recuerdo. Desde el histórico discurso de la princesa Leonor, pronunciado por primera vez en el marco de estos galardones, hasta la emoción de las dos abuelas de la princesa: doña Sofía y Paloma Rocasolano, quienes han seguido con especial atención y orgullo esas primeras palabras de su nieta en el Teatro Campoamor de Oviedo. Este escenario ha sido además el lugar en el que la hermana de doña Letizia, Telma Ortiz, ha aparecido en público con el que es su novio, Robert Gavin Bonnar. Pero además de todas estas anécdotas, hemos podido ver otra escena de lo más entrañable protagonizada por la madre y la esposa del rey Felipe.

La instantánea en cuestión se tomaba en el momento en el que la Familia Real, es decir, don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía, salían del teatro, una vez finalizada la ceremonia. Ya era de noche, pero eso no ha impedido que aguardaran en el exterior numerosos medios de comunicación y tantos otros ciudadanos que han sido testigos de la buena sintonía de la madre y la esposa del Monarca. Ambas caminaban por la alfombra azul dispuesta para la ocasión abrazadas por la cintura, charlando animadamente y mostrando la mejor de sus sonrisas.

No es de extrañar, teniendo en cuenta que se trata de un momento histórico y muy emotivo para el conjunto de la Familia Real y que, minutos antes, en el interior del teatro, la heredera pronunciaba un sentido discurso, el primero en el marco de estos premios, en el que ha tenido dulces y tiernas palabras para su abuela paterna y para sus padres. El orgullo y la satisfacción, por tanto, de la madre y la abuela de la princesa Leonor se ha hecho palpable en este momento en el que el cariño y la complicidad entre doña Letizia y doña Sofía se ha hecho más evidente que nunca. Justo por delante, las dos hermanas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, caminaban mirándolas de reojo en varias ocasiones.

"Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios", comentaba la princesa Leonor en clara referencia a don Felipe y doña Letizia. "Mis padres siempre nos han hablado a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí de Asturias, de su cultura, historia y tradiciones. También de su naturaleza. Pero sobre todo nos han enseñado a querer y a admirar a los asturianos", continuó, para destacar después que se trataba de la tierra de su madre.

"Yo llevo sangre asturiana. Es, además, la tierra que da nombre al título que ostento como Heredera de la Corona, al igual que hizo mi padre, el Rey, durante tantos años. Y lo hago con responsabilidad; me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles. En mi casa, las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con que las ha unido la historia. Así lo siento en mi corazón", indicó minutos después. Asimismo, la Princesa de Asturias dedicaba unas bonitas palabras a doña Sofía. "Me gustaría dar las gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España". Palabras, todas ellas, que han enorgullecido a doña Letizia y a doña Sofía, uniéndolas más si cabe, tal como hemos podido ver minutos después.

