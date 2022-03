La tirita de la infanta Sofía que señala su 'rodilla mala'

El pasado 10 de agosto, en la primera aparición de la infanta Sofía en Mallorca, vimos a la hermana de la princesa Leonor con unas muletas y descubrimos que había sufrido una caída y por ello había recibido cinco puntos de sutura. Este jueves, durante su visita a las instalaciones de la Fábrica de Armas de la Vega, en Oviedo, como parte de la agenda de la Familia Real por los premios Princesa de Asturias, la hija pequeña de los Reyes de España ha lucido una pequeña tirita en la misma rodilla que se había accidentado este verano.

- La primera vez que la infanta Sofía sufrió una lesión

Esta ha sido solo la primera de las apariciones del rey Felipe y su familia en el Principado, donde a lo largo de toda esta semana se han llevado a cabo un sinfín de actividades culturales organizadas por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la 40º edición de los premios, y el pequeño apósito ha llamado la atención. En su vuelta al colegio en septiembre parecía haberse curado por completo de la caída de un mes antes, por lo que a priori se descarta que sea la misma lesión. La hija pequeña de los Reyes ha vestido un abrigo tres cuartos en color negro con zapatos a juego, lo que dejaba a la vista la mencionada rodilla, aunque parece que esta vez la herida no le dificultaba el caminar como ocurrió en verano, cuando vimos cómo la Princesa de Asturias ayudaba a su hermana pequeña por las calles empedradas de Mallorca.

A pesar de que este mismo lunes habíamos visto a las hijas de los Reyes con motivo del día de la Hispanidad, no podemos saber si la herida que le hemos visto hoy la tenía ya entonces porque para ese evento escogió llevar pantalones largos. En cualquier caso, parece que no supone un problema para ella y no ha sido más que una simple anécdota.

No es la primera vez que la infanta Sofía se hace daño y la vemos llevando vendajes, y tampoco lo fue en agosto. Ya en las celebraciones del día de la Hispanidad en 2017 lució una muñeca lesionada. En ese momento fue más difícil ver las vendas debido a la época otoñal, además de que se trataba de algo mucho menos aparatoso. Sin embargo, en el saludo protocolario a las autoridades antes del comienzo del desfile, ofreció su mano izquierda dejando el brazo derecho inmóvil y pegado al cuerpo, lo que extrañó mucho a los expertos pues en otros actos protocolarios, siempre habíamos visto a la Infanta estrechar la mano como su hermana y su madre. Visto de cerca, se podía intuir una pequeña venda blanca que quedaba tapada en su mayoría por la manga larga de su vestido.

En cuanto a la semana de los Premios, está formada por un total de 29 actos distintos en los que, eso sí, la participación de los premiados se está viendo sustancialmente limitada. Además de talleres, espectáculos musicales y charlas presenciales, don Felipe, doña Letizia y sus hijas han conocido de primera mano parte de la programación virtual que se desarrolla desde el pasado 8 de octubre -cuando se inauguraron las instalaciones permanentes-, que incorpora encuentros, recitales poéticos y juegos de carácter lúdico y divulgativo en nuevos formatos.