La princesa Leonor y la infanta Sofía reivindican su propia personalidad

La agenda de actos de celebración de la Fiesta Nacional es muy diferente a la de años anteriores. Las circunstancias en las que nos encontramos han hecho que el programa se vea modificado para adaptarlo a las recomendaciones pautadas por las autoridades sanitarias. En esta ocasión se ha cambiado el desfile que tradicionalmente hacen las Fuerzas Armadas por otro más reducido en la plaza de la Armería del Palacio Real. Un nuevo emplazamiento en el que las hijas de don Felipe y doña Letizia han acaparado todas las miradas desde su llegada. Este es el séptimo año consecutivo en el que la princesa Leonor , que está punto de cumplir 15 años, y la infanta Sofía, de 13, acompañan a sus padres a este acto, pero lo cierto es que este año las hemos visto diferentes, más adultas y con más soltura que nunca. A pesar de que su unión y complicidad como hermanas sigue intacta, han dejado atrás sus looks prácticamente twinning para reinvindicar cada una su propia voz a través de su estilo y su forma de moverse.

Así como sus agendas han ido tomando cada vez más distancia entre sí, teniendo en cuenta que los compromisos institucionales de la heredera no dejan de crecer, sus looks solían ser similares. Nunca hasta ahora las habíamos visto marcar sus diferencias. Así, la Princesa de Asturias presenta un aire más regio, muy en consonancia con la ilustre condecoración que adorna su jersey, el Toisón de Oro. Con el pelo semirecogido, ha optado por una falda midi de vuelo en color gris perla, que recuerda a muchos conjuntos que suele lucir su madre. La ha combinado con un jersey color crema de la firma sueca & Other Stories sobre el que lleva la insignia de la orden del Toison de Oro, el lazo con la miniatura del vellocino que le impuso su padre a principios de 2018 -justo el día del 50 cumpleaños del monarca- y que supuso su introducción en la vida institucional, en la que poco a poco va teniendo más protagonismo. Aunque sigue fiel a las manoletinas, igual que su hermana, por primera vez, lleva unos pocos centímetros de tacón que estilizan aún más su figura. Por su parte, la infanta Sofía, parece confirmar su predilección por un estilo más informal y moderno. Con el pelo suelto, se ha desmarcado del estilo de su hermana con un pantalón azul marino acampanado y una camisa blanca con una gran lazada lateral muy favorecedora.

Además, de marcar distancias en lo que respecta al estilismo, podemos apreciar que ya se han adentrado definitivamente en la adolescencia diciendo adiós a la niñez. Las hermanas muestra mucha más soltura y madurez a la hora de afrontar los actos públicos. Aunque su curiosidad sigue intacta, la espontaneidad con la que en ocasiones anteriores mostraban su sorpresa ante las piruetas de los efectivos del Ejército del Aire es ahora más contenida. La timidez infantil también ha pasado a un segundo plano, como se ha visto cuando han saludado y se han dirigido a las autoridades presentes en el acto con toda naturalidad y profesionalidad.

Aunque las primeras veces que asistieron la princesa y la infanta se sentaron juntas, desde hace dos años Leonor se coloca en el palco presidencial a la derecha de su padre, con el que no ha dejado de intercambiar comentarios durante este atípico desfile sin precedentes. Por su parte, la infanta Sofía se ha colocado junto a doña Letizia. Eso sí, aunque estaban separadas, las hermanas no han parado de mirarse con complicidad, como es habitual en ellas.

La próxima cita para Leonor y Sofía

Será en menos de una semana, concretamente este viernes, cuando volveremos a ver a Leonor y Sofía en un acto: los Premios Princesa de Asturias 2020. Estos galardones se celebrarán, como cada año, en Oviedo, aunque la ceremonia no se hará en el Teatro Campoamor sino en el Salón Covadonga del hotel La Reconquista, donde la gala será retransmitida por televisión aunque no habrá público. Tan solo estarán presentes algunos de los premiados como Emmanuel Candés (Investigación Científica y Técnica), Andrea Morricone (Artes), Carlos Sainz (Deportes), Cristina Fuentes y María Sheila Cremaschi (Comunicación y Humanidades) y el colectivo de sanitarios españoles que lucha contra el COVID-19 (Concordia). La hija mayor de los Reyes dará un discurso al igual que hizo el año pasado, cuando lo pronunció por primera vez. Al día siguiente, la Familia Real visitará Somao (Pravia), elegido como Pueblo Ejemplar de Asturias. Allí, nuevamente, la princesa Leonor dirigirá unas palabras.

