Sin doña Letizia, con toma de temperatura y mascarilla: así ha sido el primer día de curso de Leonor

La vuelta a las aulas, tras la pandemia y un verano de lo más atípico, ya es una realidad en España. Si la semana pasada eran los más pequeños de la Comunidad de Madrid los que se reencontraban con compañeros y profesores estos días les toca a los mayores. Termómetros, mascarillas y geles hidroalcohólicos comparten protagonismo con mochilas, uniformes y estuches. Un regreso atípico y escalonado que también ha afectado a la princesa Leonor, que este miércoles ha tenido su primer día de clase como alumna de 4º de la ESO del colegio madrileño Santa María de los Rosales. En esta ocasión, y por primera vez, la heredera al trono ha regresado en distinto día que su hermana, que volverá al centro dos días más tarde, el viernes 11 de septiembre. Sin embargo, la infanta Sofía ha querido acompañarla en este arranque, al igual que el Rey que ha llevado en coche personalmente a su hija. Tan solo ha faltado doña Letizia, siguiendo así las recomendaciones sanitarias que dictan que solo acuda uno de los progenitores a los colegios.

A primera hora de la mañana, la Princesa ha llegado a su colegio en un vehículo conducido por don Felipe sentada en el asiento del copiloto y con mascarilla. Detrás, Sofía, también con mascarilla, dando muestras una vez más de que ambas hermanas están muy unidas y se han convertido en las mejores amigas. Leonor ha bajado la ventanilla del vehículo y ha saludado con la mano a los fotógrafos que se agolpaban a las puertas del centro antes de acceder al recinto. Una vez dentro, la hija mayor de los Reyes, que vestía el uniforme compuesto por falda gris, jersey azul marino y polo blanco, se ha sometido a la toma de temperatura, tal y como recomiendan los protocolos anti COVID. Además, la princesa Leonor llevaba una mochila, también oscura, y peinó su cabello con una trenza.

Nada ha sido igual este año para la Princesa de Asturias. Después de seis meses ha vuelto a su escuela, pero rodeada, como el resto de alumnos, de fuertes medidas de seguridad sanitaria. La mascarilla es ya un accesorio más este año para la primogénita de don Felipe y doña Letizia y el centro ha informado que las de tipo quirúrgico serán de uso obligatorio y permanente a partir de los seis años, tanto en las aulas como en el resto del recinto del colegio.

En este arranque de curso, además, la Princesa no ha podido saludar con dos besos ni siquiera dar la mano o un abrazo a sus amigos y a partir de ahora se lavará las manos, al menos en seis ocasiones, mientras permanezca en las instalaciones educativas: a la entrada y salida, en el patio, antes y depués de cada comida, antes de entrar en una zona común y antes y después de ir al baño, sonarse, toser o haber estornudado. Conforme mandan las autoridades sanitarias, durante su jornada escolar no deberá tocarse la cara para evitar la propagación del coronavirus y tendrá que respetar el distanciamiento social.

De momento, el Rey y su esposa no podrán acceder a los edificios del Santa María de los Rosales “salvo para aquellas situaciones justificadas”. En caso de que quieran recogerla, solo podrá harcelo uno de los progenitores y el colegio recomienda que “permanezaca en el coche en el aparcamiento”. Si la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía presentase fiebre, tos, dificultad respiratoria, congestión nasal … deberá permanecer en casa y no podrá ir a clase si alguno de sus contactos estrechos ha sido diagnosticado de COVID-19. Si se le detectase fiebre durante su estancia en el aula se la aislaría en la enfermería y se comunicaría a la familia para que acuda con ella a Atención Primaria, y se decida si puede o no regresar al centro.

Así las cosas, parece que la Princesa Leonor tendrá muy difícil este curso encontrarse con su hermana, a pesar de que las dos estudian en el mismo lugar. Leonor coincidirá en los pabellones con los alumnos de 3º y 4º de la ESO y Sofía lo hará con los de 1º y 2º de ESO. De esta forma se han creado varios grupos diferenciados de estudiantes como medidas de prevención y para evitar que se mezclen entre sí. Tampoco podrán acercarse en el recreo ya que cada grupo y cada curso ocupará un espacio determinado en el patio, sin que puedan desplazarse a otro espacio distinto del designado. La cafetería ya no será punto de encuentro para las hermanas y sus amigos ya que permanecerá cerrada así que tendrá que llevar un tentempié desde casa si uieran ingerir algo antes de la comida.

En caso de que haya un empeoramiento de la situación epidemiológica, la Princesa tendría una educación presencial entre un tercio y la mitad del horario semanal y el resto se haría de manera telemática.

A pesar de las circunstancias actuales derivadas de los rebrotes, lo cierto es que 4º de la ESO, el curso que va a estudiar, es de vital importancia en la formación de la princesa Leonor. Es el último de la Educación Secundaria Obligatoria y paso previo al Bachillerato. A lo largo de los próximos meses tendrá que tomar la decisión sobre qué itinerario académico escoger o en que rama querrá que continúe su formación. Podrá elegir entre ciencias sociales, ciencias naturales, artes y humanidades. Elija lo que elija podrá seguir haciéndolo en el Santa María de los Rosales, pues dispone de todas las opciones