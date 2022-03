Tras un verano diferente, Leonor y Sofía preparan ya su vuelta al cole

Tras un verano atípico llega una vuelta al cole cargada de incertidumbre para todos, también para la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las hijas de don Felipe y doña Letiza han vivido un periodo estival sin vacaciones y sin campamento de verano, pero han dado pasos de gigante en cuanto su formación institucional se refiere, ya que han tenido más presencia que nunca en la agenda oficial. Ahora, como el resto de niños y jóvenes de nuestro país, toca volver a las aulas, un retorno que parece más complicado que nunca.

Siguiendo el calendario que acaba de publicar la Comunidad de Madrid, no será hasta el 9 de septiembre cuando se incorporen los alumnos de 4º de la ESO, curso al que irá Leonor, y hasta el 18 de septiembre los que cursan 2º de la ESO, como la Infanta Sofía. Sin embargo, el Colegio Santa María de los Rosales que es un centro privado, tenía fijada la vuelta a las aulas para el 8 de septiembre, una fecha por tanto que podría retrasarse. A esta incorporación escalonada se suma el que Leonor y Sofía añadirán la mascarilla, como vienen haciendo en todas sus salidas, a su uniforme compuesto por falda gris, polo blanco, jersey azul y zapatos oscuros, para reencontrarse con unos compañeros a los que tendrán que saludar en la distancia.

De todas las medidas anunciadas por la Comunidad Autónoma hay una que marcaría una clara diferencia entre las hermanas si se implanta en el centro privado al que acuden y es que la infanta Sofía, al cursar 2º de la ESO, tendría prevista una educación presencial por completo, mientras que la princesa Leonor acudiría solo entre un tercio y la mitad del horario semanal. Para los alumnos de 4º de la ESO se ha estipulado una presencia en días alternos, por lo que el estudio desde casa seguirá siendo fundamental, algo que no se le dio nada mal a las hijas de los Reyes, ya que terminaron el pasado curso con excelentes notas.

Si durante este curso Sofía seguirá profundizando en una formación académica basada en tres competencias: científica, lectora y matemática, que se complementa con una amplia formación de humanidades; Leonor se enfrenta ahora a un curso decisivo. La princesa de Asturias inicia ahora el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria y el año que viene será el momento de decidir entre Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales o Artes, está última opción la ha incluido en su formación el Colegio Santa María de Los Rosales desde este curso 2020-2021.

De momento la Comunidad de Madrid no ha despejado la incógnita de qué ocurrirá con las actividades extraescolares, si están permitidas o no, aunque sí ha aclarado que habrá servicio de comedor que tendrá que ser organizado por cada centro para que los grupos burbuja no coincidan entre sí. De momento todo apunta a que lejos quedan las clases de música y esas divertidas salidas con los compañeros al Museo del Prado.

Fue el pasado mes de marzo cuando la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron al Colegio de Santa María de los Rosales por última vez. Tras el estallido de la pandemia de COVID-19, las puertas de los coles se cerraron y se abrió un nuevo desafío en términos educativos. El año pasado la Familia Real sorprendió el día de la vuelta al cole. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía protagonizaron un regreso a las aulas como no se veía desde hacía siete años. Dejaron el coche y entraron caminando, dejándose fotografiar, momento en el que se vio como cada una de las jóvenes había personalizado sus mochilas con llaveros. Los Reyes estuvieron dentro una media hora charlando con los directivos del colegio, profesores y algunos padres de alumnos.

