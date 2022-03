Ambiente distendido en la primera aparición de Felipe VI tras la marcha de su padre

La expectación ha sido máxima. En esta mañana de jueves todos las miradas estaban puestas en el Palacio de la Zarzuela, el que fuera el hogar del rey Juan Carlos durante 58 años. Felipe VI hacía su primera aparición púlblica desde que el pasado lunes se anunció que su padre se trasladaría a vivir fuera de nuestro país. El jefe del Estado ha recibido en audiencia al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillos. Una recepción que ha transcurrido con toda normalidad, entre bromas, pero con un tema flotando en el aire: el destino de don Juan Carlos.

Tal y como estaba previsto, Felipe VI ha recibido al ministro uruguayo en torno a las diez de la mañana y en el momento del saludo se ha podido ver cómo Bustillos ofrecía el codo al monarca para finalmente darse unas palmadas en las espalda. El encuentro ha transcurrido en un ambiente distendido e incluso se ha podido escuchar a Felipe VI hacer alguna broma cuando ambos abandonaban la sala.



El acto oficial que estaba marcado en la agenda poco tenía que ver, sin embargo, el único tema del que se habla en España desde el pasado lunes es de la histórica decisión tomada por el que fuera jefe del Estado desde 1975 hasta el 2014. Ahora, toda la atención se traslada a la isla de Mallorca, donde hace unas horas la reina Sofía, a la que no afecta la decisión tomada por el rey Juan Carlos, ya que ella continuará teniendo presencia institucional y su residencia oficial en el Palacio de la Zarzuela, hacía su primera aparición pública tras el histórico anuncio. Unas imágenes que HOLA.com ofrecía en primicia y en las que se podía ver a la reina Sofía de compras con su hermana la princesa Irene. Mientras se espera la llegada de los Reyes y su hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en un viaje que aprovecharán para trasladarse a las otras islas y tomar así el pulso a todos los sectores económicos y sociales de las islas Baleares.

Solo hace unas horas, este pasado miércoles por la tarde, la noticia llegaba de la sala de vacaciones del Tribunal Supremo que rechaza la adopción de medidas cautelares como retirada de pasaporte contra don Juan Carlos y ha recordado que el que fuera monarca durante 39 años no está investigado. Según la providencia firmada por el presidente de la Sala, Francisco Marín, el alto tribunal desestima las peticiones de Òmnium Cultural alegando que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso del padre del soberano.

El pasado lunes la Casa Real española hizo público a través de un comunicado en forma de carta, una misiva que escribía don Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe, la decisión de trasladarse temporalmente de España. “Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad”, rezaba el comunicado. Por su parte, el rey Felipe, transmitía a su padre “su sentido respeto y agradecimiento por la decisión”, a la vez que recordaba la “importancia histórica que representa el legado y la obra política e institucional” del reinado de Juan Carlos I.

La decisión llegó tras semanas de informaciones sobre el rey Juan Carlos y dos meses después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corina Larsen, se habrían repartido entre otros al rey Juan Carlos por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas en el año 2011.