Don Juan Carlos deja el Palacio de la Zarzuela, su casa durante 58 años

Este lunes la Casa Real española hizo pública la decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España en estos momentos. El que fuera el Jefe del Estado desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014 se lo comunicaba a su hijo, el rey Felipe, a través de una carta y en respuesta a la “repercusión pública” que han generado en las últimas semanas, “ciertos acontecimientos pasados" de lo que él mismo calificó en la misiva como su "vida privada". Con estas palabras el padre del monarca dejaba el Palacio de la Zarzuela, la que ha sido su casa durante 58 años: primero como príncipe de España, después como Rey y ahora como padre del soberano.

Fue a principios del año 1962, unos meses después de contraer matrimonio en Grecia por el rito católico y ortodoxo, cuando don Juan Carlos y doña Sofía, como Príncipes de España, se instalaban en el Palacio de La Zarzuela, una residencia ubicada a las afueras de Madrid en el espacio natural del Monte del Pardo. Fue en este lugar, que ordenó construir Felipe IV y que algunos apuntan que debe su nombre a la abundancia de zarzas, donde nacieron sus tres hijos: el rey Felipe y las infantas Elena y Cristina.

Trece años después, cuando en España se instauró la Monarquía, los entonces Reyes renunciaron a la posibilidad de fijar su residencia oficial en Palacio Real de Madrid, y continuaron en el pequeño (en comparación con el citado palacio que se encuentra aledaño a la Catedral de la Almudena) palacete en el que se había criado sus tres hijos. Desde allí, don Juan Carlos encabezó una compleja transición y allí tuvieron lugar alguno de los hechos que han marcado la historia de España para siempre. Fue desde su despacho en el Palacio de la Zarzuela donde don Juan Carlos se dirigió a todos los españoles durante el 23 de febrero de 1981. Tras el intento fallido de golpe de Estado, el entonces soberano, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos mostró el firme compromiso de la Corona con la democracia.

En los años sucesivos, don Juan Carlos recibió en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes y ministros de cuatro gobiernos diferentes, que juraron ante él su compromiso con la Constitución; allí también entregó las cartas credenciales de los embajadores y recibió a multitud de mandatarios extranjeros y personalidades nacionales e internacionales. Paralelamente al servicio que prestaba a España, la residencia palaciega también era un hogar. En sus jardines jugó con sus hijos, desde sus escalones se anunció el compromiso matrimonial de sus hijas, allí fueron bautizados sus nietos; en definitiva, todos los acontecimientos en la vida familiar están vínculados a este palacio.

Pasaron 38 discursos de Navidad hasta que en marzo de 2014 don Juan Carlos, también desde el Palacio de la Zarzuela, comunicó a Mariano Rajoy, entonces Presidente del Gobierno, y al jefe de la oposición, el ya fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, su decisión de abdicar en favor de su hijo, Felipe VI. La decisión se hizo pública el 2 de junio y entonces, por última vez, don Juan Carlos dirigió desde el que hasta ahora ha sido su despacho, un discurso en el que explicó los motivos de su meditada abdicación a todos los españoles.

Los seis años que don Juan Carlos nunca se imaginó vivir

Don Juan Carlos se despedía, por primera vez, ya que en las últimas horas ha tenido lugar una segunda despedida, del país sintiendo orgullo “por lo bueno que entre todos hemos conseguido en estos años” y con gratitud “por el apoyo” recibido de los españoles y de todas las personas que han encarnado los poderes institucionales para hacer de su reinado “un largo período de paz, libertad, estabilidad y progreso”. El hasta entonces soberano no olvidó tener una mención especial y destacada para la reina doña Sofía, “cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca”.

Entonces se abrió la posibilidad de que don Juan Carlos y doña Sofía cedieran esa residencia oficial a los reyes Felipe y Letizia, sin embargo, finalmente no hubo cambios y solo ha sido hasta este histórico 3 de agosto de 2020 cuando, mientras la reina doña Sofía se encuentra en la residencia oficial de Mallorca, se ha anunciado que don Juan Carlos no solo deja el Palacio de la Zarzuela, sino que abandona España. Una decisión que no afecta a doña Sofía, que sigue teniendo su residencia oficial en el que ha sido su hogar desde hace 58 años.

